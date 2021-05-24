Можно потрогать и узнать историю. Посмотрите, как выглядит музей под открытым небом в Беловежской пуще

Новости Беларуси. Все мечтатели о путешествиях во времени могут считать, что их желание исполнилось. Первый и единственный в Беларуси интерактивный музей под открытым небом готов принимать гостей в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там воссоздали быт людей от каменного века до раннего средневековья. Все можно и нужно трогать руками. За уникальность и трудоемкость авторский коллектив получил специальную премию Президента. Кристина Протосовицкая шагнула в прошлое.

Археологический музей под открытым небом – это четыре острова на холмистой местности поймы реки Лесная Правая. На каждом выросло свое древнее поселение от каменного века до раннего средневековья. Эти земли в древность из-за выгодного расположения на возвышенности заселяли древние народы. Выяснить это помогли археологические раскопки ученых. Многие артефакты легли в основу концепции.

Александр Куприянюк, историк, лаборант Национального парка «Беловежская пуща»:

Это единственный музей такого рода на территории Беларуси. И как раз его концепция заключается в том, что человек может за один раз пройти всю историю – начиная от каменного века и заканчивая средневековьем. Музей является интерактивным. Все можно не только посмотреть, но и потрогать. И еще плюс в том, что в этом музее собраны все культуры, которые в разное время существовали на территории всей Беларуси.

В музее под открытым небом собрали 22 древние культуры, которые отметились на территории современной Беларуси. Так, в поселении железного века воссоздали жилище полешуков и жителей центральной Беларуси.

Александр Куприянюк:

Представлены тремя сооружениями. Одно – четырехкамерное. Это такое древнее общежитие на четыре семьи. Каждая комната – одна семья. Еще одна культура – она более характерна для Полесья, для болотистой местности и сооружения более мелкие, поскольку и древесины было не столько и условия были совершенно другими. Да, именно в этот период начинается социальное расслоение. Появляются богатые и бедные. И богатства, которые накапливаются, нужно было как-то защищать. В этот период возводят стены.

В среднем за год гостями национального парка становятся свыше полумиллиона туристов. Поток распределяется на разные объекты. Скансен – разновидность музея под открытым небом – готов перетянуть часть внимания на себя. Шведская модель интерактивных, уличных музеев, музеев личного опыта набирает популярность во всем мире.

Никита Якубовский, младший научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:

Когда уже будет вся инфраструктура построена, естественно, необходимо будет привлекать специалистов, людей, которые оживят этот музей и сделают его еще более интересным.

Без единого гвоздя и руками белорусских мастеров. Каждое строение – это правдоподобная реплика на древнее поселение. Реставраторы, историки и ремесленники с нуля создавали пространства, опираясь на исторические сведения. Подобных проектов в Беларуси еще не было.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Дом ткачихи, гончара, воина, плотника и даже хлебороба. По сути, в период раннего средневековья начинали зарождаться прототипы современных наших городов. И как сказали бы сегодня, места с социально развитой инфраструктурой.