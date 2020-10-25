Как выглядели протесты на минских улицах 25 октября?

Новости Беларуси. Вот уже почти две недели, как беглые из Литвы и Польши предложили передать власть в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Вот уже почти две недели, как беглые из Литвы и Польши предложили передать власть в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
25 октября брожения по улицам Минска прошли именно под этим лозунгом. В итоге со всей страны съехались почти 10-12 тысяч желающих власть принимать. А дальше... Совершенно незаметно было, что власть собирается эту самую власть передавать. Но, говоря по правде, не очень-то «протестуны» хотели эту власть получить.
Игорь Позняк:
Маневры совсем не удались. Пару раз попытались выйти на центральный проспект, но, увидев милицию, тут же убегали. В итоге «бродилки» без цели и логики продолжались несколько часов, нарабатывали картинку для массовости.
Игорь Позняк:
Как водится, гулять старались в людных местах: возле крупных магазинов и на ярмарках, где их родители, вероятно, запасались овощами на зиму – кушать-то хочется всем. А что дальше? А дальше ничего. «Протестуны» разбежались. Сегодняшняя приемка/передача власти закончилась ничем.
Игорь Позняк:
Единственное, что получилось, так это испортить минчанам очередное воскресенье. Ну а мы живем дальше. Впереди – новая трудовая неделя.
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