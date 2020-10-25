Как выглядели протесты на минских улицах 25 октября?

Новости Беларуси. Вот уже почти две недели, как беглые из Литвы и Польши предложили передать власть в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

25 октября брожения по улицам Минска прошли именно под этим лозунгом. В итоге со всей страны съехались почти 10-12 тысяч желающих власть принимать. А дальше... Совершенно незаметно было, что власть собирается эту самую власть передавать. Но, говоря по правде, не очень-то «протестуны» хотели эту власть получить.

Игорь Позняк:

Маневры совсем не удались. Пару раз попытались выйти на центральный проспект, но, увидев милицию, тут же убегали. В итоге «бродилки» без цели и логики продолжались несколько часов, нарабатывали картинку для массовости.