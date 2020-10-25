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Как выглядели протесты на минских улицах 25 октября?

25 октября 2020 18:35
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Новости Беларуси. Вот уже почти две недели, как беглые из Литвы и Польши предложили передать власть в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как выглядели протесты на минских улицах 25 октября?-1

Как выглядели протесты на минских улицах 25 октября?-3

Игорь Позняк, СТВ:
25 октября брожения по улицам Минска прошли именно под этим лозунгом. В итоге со всей страны съехались почти 10-12 тысяч желающих власть принимать. А дальше... Совершенно незаметно было, что власть собирается эту самую власть передавать. Но, говоря по правде, не очень-то «протестуны» хотели эту власть получить.

Как выглядели протесты на минских улицах 25 октября?-6

Как выглядели протесты на минских улицах 25 октября?-8

Игорь Позняк: 
Маневры совсем не удались. Пару раз попытались выйти на центральный проспект, но, увидев милицию, тут же убегали. В итоге «бродилки» без цели и логики продолжались несколько часов, нарабатывали картинку для массовости.

Как выглядели протесты на минских улицах 25 октября?-11

Как выглядели протесты на минских улицах 25 октября?-13

Игорь Позняк: 
Как водится, гулять старались в людных местах: возле крупных магазинов и на ярмарках, где их родители, вероятно, запасались овощами на зиму – кушать-то хочется всем. А что дальше? А дальше ничего. «Протестуны» разбежались. Сегодняшняя приемка/передача власти закончилась ничем.

Как выглядели протесты на минских улицах 25 октября?-16

Как выглядели протесты на минских улицах 25 октября?-18

Игорь Позняк: 
Единственное, что получилось, так это испортить минчанам очередное воскресенье. Ну а мы живем дальше. Впереди – новая трудовая неделя.

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# Акции протеста # общество # Игорь Позняк # Фотофакт

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