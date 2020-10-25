«Пропадают телята, овечки». Чего боятся в деревне под Браславом?

Новости Беларуси. Минувшая аномально теплая зима не прошла бесследно для обитателей лесов. Обычно во время морозов погибает немало животных – и это нормальный естественный отбор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чего не произошло в невероятно мягком начале года нынешнего. Как итог – выжило большое количество животных, в том числе и ослабленных. Именно они, как известно, тянутся к жилищу человека в поисках легкой добычи. Так, целая стая волков держала в страхе жителей одной из деревень Браславского района. Наш корреспондент Юлия Стриго выехала на место и прошлась по волчьим тропам.

Ранним будничным утром деревню Друйск облетела новость: на одной из ферм не досчитались троих телят. Придя на работу, животновод увидел в загоне растерзанные туши. Уже на первый взгляд было ясно: животные погибли не своей смертью – тут орудовал хищник. Ирена Стельмаченок, заведующая фермой, вспоминает то утро с горечью. Ведь погибли именно телки, которые могли дать не одно потомство.

Ирена Стельмаченок, заведующая фермой «Друйск» Браславскогог района:

Стадо было очень напугано. Они не подходили к кормушкам кушать и пить к корыту. Видно, что были напуганные. Смотрю: в загоне не в одном месте, а враскидку лежат эти телки. Животы вспорены, укусы на шее, кровь, у одной не было глаз.

Директор фермы говорит, что молодые буренки находятся на доращивании с весны до поздней осени. К тому же за ними днем и ночью следит сторож. Вот только есть небольшой промежуток времени, так называемая пересменка, когда загон без контроля. Но это максимум 30 минут. Местные предполагают, что именно они и стали роковыми. Возле найденного лаза с травы была сбита утренняя роса, там же подозрительные следы опасного зверя. Волк оказался весьма предусмотрительным. На ферме сейчас подсчитывают ущерб от потери. Для небольшого предприятия он внушительный.

Александр Белюн, директор фермы «Друйск»:

Примерный возраст этих телочек, которые находятся у нас в загоне, – 9 месяцев. Вес где-то 220-230 килограммов средний. Ущерб, который нанесли нам волки, по нашим приблизительным подсчетам составил около 2 тысяч рублей. Мы, конечно, опасаемся за все поголовье, которое находится на выпасе. Но вот после того случая это все прекратилось, потому что и мы со своей стороны какие-то меры приняли. Жжем костры по ночам, освещаем эти загоны, усилили сторожевую охрану. Пока случаи прекратились.

На второй ферме – «Друйка», где телятник тоже с большой огороженной выгульной площадкой, история как под копирку, только неделей раньше. В одночасье хозяйство лишилось тоже троих телят. Расстояние между фермами – 1 километр.

Юлия Стриго, корреспондент:

На Браславщине такое вольное поведение хищников наблюдают впервые за последние 11 лет. Местные переживают за домашний скот, да и за собственную жизнь. Ранним утром в этих краях частенько сильный туман. Особенно страшно дояркам. Они выдвигаются на работу ни свет ни заря. К тому же, к сожалению, есть и трагические примеры. В прошлом году в Столбцовском районе волк напал на людей. От укусов волчицы пострадали четверо. Бешеного зверя, благо, ликвидировали в тот же вечер. В Министерстве лесного хозяйства такие выходы хищников лицом к лицу к человеку объясняют двумя основными причинами.

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Основные причины, почему такие крупные хищники могут посещать населенные пункты и приближаться к человеку – их, в основном, две. Первое, как правило, показывает, что эти животные больные. Они не могут добывать пищу уже самостоятельно в природе и ищут легкого хлеба в населенных пунктах. Вторая причина – это провоцирование диких животных, хищников непосредственно самим человеком. Нарушения требований содержания домашних животных – оставляют их без присмотра, допускают в лесные массивы. По дороге на Браславщину мы лично оценили красоты этого района: бескрайние леса и огромные озера. На трассе чуть ли не через каждые 200 метров дорожный знак «Дикие животные». Да и сами местные рассказывают: встречи с лесными жителями стали для них привычными. Они не удивляются куницам, зайцам, лосям и кабанам. Но вот мысль о том, что где-то рядом гуляет серый, все-таки пугает.

Все боятся. Пропадают у людей и телята, и овечки. Нам сейчас идти на работу рано, мы не знаем, как это будет. Они же где-то ходят по лесу.

Боимся, конечно, сами, и свои коровы на поле есть. Водим их домой теперь пораньше, утром тоже позже выводим. Такая ситуация первый раз. На хуторах было, что овец где-то, иногда бывало.

Страшно, конечно, тут. Раньше на работу напрямую ходили. Сейчас темно станет, холодает, на скутере не поездишь. Придется пешком ходить, придется идти на большую дорогу. После случая на ферме каждый день 3-4 их егеря патрулируют окрестности. Виктор Донатович работает егерем 17 лет. Он один из тех, кто первым откликнулся на ЧП и вышел на дежурство в лес. Главные козыри охотников – не только ружья и серьезный опыт, но и специальные приспособления: трубы, имитирующие волчий вой. Используют их при так называемой охоте на вабу, пытаясь зазвать, привабить животное.

Виктор Синица, егерь Национального парка «Браславские озера»:

Мы вабили. Начали вабить этих волков. Один раз они отозвались, но вот был туман, как сегодня, просто не получилось. Пока, на данный момент они больше не отзывались. И на прошлой неделе, в четверг, в километрах 25-30 отсюда добыли взрослого волка. Это соседи наши.

Усложняет охоту на волка рельефность местности: то высокий бугор, то резкая низина. Много различных кустарников и высокая трава. Сейчас охотники ждут снега: зимой поймать серого будет проще. Пока остается ежедневно прочесывать лес и следить за обстановкой со специальных вышек. В конце дня наша съемочная группа решилась выйти на очную ставку с волком.

Виктор Синица:

Когда едем вабить, выезжаем засветло. Потом уже, когда меняем место, подъезжаешь на машине, вабильщика высаживаешь, а сам машину отгоняешь, чтобы не оставлять след, запах человека. Юлия Стриго:

Можно ли заманить волка другим способом, кроме вабы? Виктор Синица:

Возможно. Можно выложить приваду и ждать волка. Что мы сейчас и будем делать.

Для пояснения, привада – это прикармливание хищника к месту предполагаемой охоты на него. Охотники секретничают: лучше всего заманивать волка тем же мясом туши, что он успел растерзать. К слову, этому хищнику корма нужно немало: в год волк может поглощать до 1,5 тонны мяса. А это порядка семи здоровых оленей. Юлия Стриго:

На часах 19.00. Вместе с егерем мы отправляемся на прочесывание леса. И, если честно, мне страшновато.

Сначала просматриваем территорию через ручной тепловизор. Черные точки – это и есть лесные обитатели. Смотришь и поражаешься: вот, лось как на ладони. Решаем подъехать чуть ближе. Кажется, рогатых совсем не смущают звук машины и свет камеры. Еще час мы бродили по лесу, но, увы, волк такое внимание к себе не оценил и не оказался. Конечно, вероятность того, что он выйдет глубокой ночью, куда больше. Ночевать в лесу мы не решились. Пускай этим занимаются экстремалы или специалисты.