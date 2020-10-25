«Сейчас там есть кусочек белорусской земли». Белорусские полярники рассказали об экспедициях в Антарктиду

Новости Беларуси. На неделе из Минска стартовала очередная Белорусская антарктическая экспедиция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отправились 10 ученых, которым предстоит не только обустраивать собственный дом у горы Вечерняя (именно там на побережье моря Космонавтов расположена белорусская станция), но и проводить целый ряд научных исследований. Каких именно и чем так манит белорусов самый холодный континент? Рассказали Владимир Рыжиков, начальник центра полярных исследований, и настоящая легенда белорусского полярного движения Юрий Гигиняк, который встретил 75-й день рождения в Антарктиде.

Дорогие друзья, коллеги! Позвольте от ученых-белорусов, работающих сейчас в Антарктиде, здесь, на российской станции «Прогресс», там, далеко от нас, на горе Вечерней работает дружный коллектив исследователей, поздравить вас и нас с профессиональным праздником белорусской науки. Надеемся, что наши исследования приведут к новым открытиям, новым результатам. Все работы здесь проводятся в знаменательный год 200-летия открытия Антарктиды. Позвольте передать привет родным, знакомым отсюда, из далекой Антарктиды. Всего хорошего! Почти 50 % лишайников, которые в Антарктиде, есть и в Беларуси Игорь Позняк, ведущий:

Вы не с пустыми руками к нам оттуда прилетели. Издалека это похоже на бутерброд с черной икрой. Что это на самом деле такое?

Юрий Гигиняк, ведущий научный сотрудник центра по биоресурсам НАН Беларуси, кандидат биологических наук:

На одном из минералов здесь показаны лишайники, которые растут в Антарктиде. Это растительные организмы, которые привыкли к экстремальным условиям. Они на зиму в спячку, так сказать, ложатся, закрываются снегом. А когда появляется антарктическое солнышко, у них рост появляется.

Игорь Позняк:

В Беларуси не жарко им будет? Юрий Гигиняк:

Нет. Дело в том, что почти 50 % лишайников, которые в Антарктиде, есть и в Беларуси. То есть это такие космополиты, биполярные виды. Мы их исследуем. Они могут жить до 10 тысяч лет. Игорь Позняк:

То есть, для понимания, это абсолютно живой организм? Юрий Гигиняк:

Это абсолютно живой организм. И среди этих лишайничков еще живут другие беспозвоночные, которых мы изучаем.

Игорь Позняк:

Сколько раз вы были на этом удивительном континенте? Юрий Гигиняк:

Пять раз. Первый раз – в 1970 году, в 1971 году был поднят впервые флаг БССР над материком Антарктида. Вот это – наше достижение.

Владимир Рыжиков, директор Республиканского центра полярных исследований:

И этот человек – Юрий Григорьевич, потому что он первый поднял белорусский флаг, БССР, тогда на континенте Антарктида. Игорь Позняк:

Полвека прошло. Юрий Гигиняк:

Да, 50 лет.

Игорь Позняк:

Вы, Владимир Анатольевич, отправляли тринадцатую экспедицию на этот континент, сейчас она в пути. За эти полвека что произошло с точки зрения научных исследований? Как вы продвинулись? Как продвинулась белорусская наука? Сегодня белорусскими учеными проводится исследование в области геофизики, то есть открытие месторождений полезных ископаемых Владимир Рыжиков:

Во-первых, нужно отметить, что все экспедиции, которые отправлялись уже в независимой Беларуси, носили научный характер. То есть это научные экспедиции. Туда ехали, как правило, ученые из Академии наук, из различных вузов, БГУ, в частности, которые направлялись по определенным научным заданиям, перспективным, которые должны были внести какой-то вклад в научные исследования и так далее.

Сегодня нашими белорусскими учеными проводится исследование в области геофизики, то есть открытие месторождений полезных ископаемых. Юрий Григорьевич проводит биологические исследования по оценке биоресурсов в том регионе, где находится белорусская станция. Проходит исследование по физике атмосферы, состоянию озонового слоя. Игорь Позняк:

Скажите, зачем небольшому среднеевропейскому государству, которое находится за десятки тысяч километров от этого континента, все это?

Юрий Гигиняк:

Сейчас более 30 стран имеют там свои станции. 30 государств. Но, например, взять Аргентину – она имеет там 10 станций. Она по всему периметру Антарктиды, если мы посмотрим на карте, застолбила свои кусочки земли. То же самое Америка, Франция, Чили, Италия. Сейчас у нас, так сказать, кусочек белорусской земли в Антарктиде есть. Игорь Позняк:

С белорусским флагом?

Юрий Гигиняк:

С белорусским флагом, обязательно. Причем я бывал, другие ребята тоже бывали: на других станциях всегда поднимает та страна, где мы присутствуем, белорусский флаг. Такое международное братство, так сказать. Как устроена система модулей Белорусской антарктической экспедиции Игорь Позняк:

Белорусская станция, о которой вы сейчас говорите, что сейчас из себя представляет? Владимир Рыжиков:

Это система модулей, которые расположены в разных местах, в зависимости от рельефа. Это модуль управления, где находятся основные системы спутниковой связи, общения с внешним миром, с соседними станциями, судами, которые находятся в акватории нашей станции. И, конечно же, в модулях, где проживают наши полярники, расположены научные лаборатории. Это восьмисекционный модуль.

Особенность этих конструкций в том, что они находятся на платформе. Платформа позволяет ветрам, которые там достаточно активно господствуют – там высокая сила ветра и продуваемость снега, то есть сносится все на прилегающую территорию и не задуваются эти модули. Это упрощает работу наших полярников по жизнеобеспечению станции и нахождение: не надо расчищать снег и так далее. Вопросы задают из зала девушки: как попасть в Антарктиду? Игорь Позняк:

Академические ученые тоже наверняка проходят какой-то отбор, и не каждый согласится ввязаться в такую авантюру. Человек должен быть немного зависим. Юрий Григорьевич, скажите, эта зависимость действительно существует?

Юрий Гигиняк:

За 50 лет жизни в Антарктике я прочитал очень много лекций в школах, университетах, пединституте, пограничникам читал. Как ни странно, вопросы задают из зала девушки: как попасть в Антарктиду? Почему-то этот романтизм сейчас где-то на втором плане. Владимир Рыжиков:

Я хочу добавить. При всех нюансах, несмотря на то, что чуть-чуть, наверное, поутихла привлекательность для молодежи или стремление молодежи попасть на Южный континент, тем не менее, такие люди есть. Они обращаются, приходят. Их не так много, правда, но это наблюдается. В эту экспедицию было много желающих. Пишут письма на адрес центра полярных исследований с просьбой, как попасть в экспедицию, какие должны быть требования, условия отбора и так далее. Полтора года мы жили на островке 100 на 100 метров Среди ученых есть костяк людей, которые регулярно туда направляются и стремятся туда. Юрий Григорьевич – это вообще, я считаю, легенда белорусской науки, полярной науки. Потому что в таких экстремальных условиях была у него первая зимовка, где не каждый сможет, в принципе.

Юрий Гигиняк:

Полтора года мы жили на островке 100 на 100 метров, это 16-я экспедиция, сейчас – 65-я. То есть 50 лет назад ровно. Наша задача была – погружаться под лед и изучать то, что живет в антарктических морях. А вода в морях, которые окружают Антарктику, имеет температуру -2°С приблизительно. Там дюже не забалуешь, долго не посидишь. И мы полтора года в полярную ночь, в полярный день ныряли и изучали все это. Так получилось, что, когда я вернулся оттуда, то защитил в Беларуси единственную диссертацию по животному миру Антарктики. Сейчас у нас в Антарктику у биологов, кстати – генетика, зоология, ботаника, морские, пресноводные, воздушные исследования, орнитофауна, киты, тюлени – все это мы изучаем в Беларуси.