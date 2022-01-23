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«При должном кормлении и содержании». Как с помощью генетики животноводы под Могилёвом увеличивают надои?

23 января 2022 18:34
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Новости Беларуси. В Могилевской области, чтобы добиться еще больших надоев, решили сделать ставку на генетику. В 2021 году с помощью ЭКО в регионе на свет появились четыре десятка животных, чьи генетические паспорта вызовут восторг у любого животновода, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Принимают душ, ходят на прогулки. Как на ферме под Могилевом выращивают телят из пробирки, читайте здесь.  

«При должном кормлении и содержании». Как с помощью генетики животноводы под Могилёвом увеличивают надои? -1

В жидком азоте, где температура -196 градусов, хранятся даже раритеты 1975 года выпуска, вдруг пригодятся селекционеру. Но основное предназначение этих замороженных соломинок – искусственное осеменение телок в сельхозпредприятиях области. За последние годы генетический потенциал в молочном скотоводстве области стабильно растет, но не реализован в полном объеме. И вот почему.  

«При должном кормлении и содержании». Как с помощью генетики животноводы под Могилёвом увеличивают надои? -4

Наталья Солонович, начальник отдела Могилевского госплемпредприятия:  
К сожалению, многие наши специалисты думают, что если бык высокоценный, то сразу должно политься рекой молоко в хозяйстве. К сожалению, это не так, потому что их генетика реализовывается в совокупности с кормлением, содержанием и выращиванием животных. Все мы знаем, что кормление – это 75 % и 25 % отводится на генетику, которая должна проявиться при должном кормлении, выращивании и содержании животных.  

«При должном кормлении и содержании». Как с помощью генетики животноводы под Могилёвом увеличивают надои? -7

В республике разработана дорожная карта по селекционно-племенной работе в животноводстве. К примеру, на племпредприятия будут поступать быки только с геномной оценкой, которую можно проводить уже шестимесячному бычку. Раньше, чтобы оценить эти показатели, приходилось ждать пять лет, пока начнут лактацию его «дочери». Такой подход существенно экономит и деньги, и время и приближает хозяйства области к заветным показателям по молоку.  

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Мычка # Ольга Шинкарева # Наталья Солонович # Владимир Молочков # Светлана Сусленкова # Ирина Ященко # Фотофакт

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