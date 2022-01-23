«При должном кормлении и содержании». Как с помощью генетики животноводы под Могилёвом увеличивают надои?

Новости Беларуси. В Могилевской области, чтобы добиться еще больших надоев, решили сделать ставку на генетику. В 2021 году с помощью ЭКО в регионе на свет появились четыре десятка животных, чьи генетические паспорта вызовут восторг у любого животновода, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Принимают душ, ходят на прогулки. Как на ферме под Могилевом выращивают телят из пробирки, читайте здесь.

В жидком азоте, где температура -196 градусов, хранятся даже раритеты 1975 года выпуска, вдруг пригодятся селекционеру. Но основное предназначение этих замороженных соломинок – искусственное осеменение телок в сельхозпредприятиях области. За последние годы генетический потенциал в молочном скотоводстве области стабильно растет, но не реализован в полном объеме. И вот почему.

Наталья Солонович, начальник отдела Могилевского госплемпредприятия:

К сожалению, многие наши специалисты думают, что если бык высокоценный, то сразу должно политься рекой молоко в хозяйстве. К сожалению, это не так, потому что их генетика реализовывается в совокупности с кормлением, содержанием и выращиванием животных. Все мы знаем, что кормление – это 75 % и 25 % отводится на генетику, которая должна проявиться при должном кормлении, выращивании и содержании животных.