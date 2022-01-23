«Научились производить, но пока не очень понимаем, как его продавать». Пробуем белорусский хамон
Новости Беларуси. Как реализовать политику импортозамещения еще более эффективно, на неделе обсуждали в Минске. Встреча объединила производителей, представителей торговых сетей и так называемого сегмента гостеприимства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На бизнес-дегустацию отправилась и наша съемочная группа.
– К нашей вкусной пасте осталось добавить аппетитный окорок. Расскажите. Как-то я не встречала такого. Что это?
– Мы сегодня представляем продукт, который, я считаю, научились производить, но пока не очень понимаем, как его продавать.
– То есть потребитель белорусский еще этого не пробовал?
– Практически нет. Мы, конечно, не называем его громким названием «хамон», но изготовлен он по технологии хамона, традиционная технология без каких-либо добавок, консервантов. Исключительно мясо, соль – все.
– Видите, похоже, даже не выдерживает наш оператор.
– А из этой колбасы, ветчины, судя по всему, должна получиться вкусная пицца.
– Естественно, это можно использовать как в качестве нарезки к столу, так и можно использовать для пиццы. Отличный вариант. Это наш вариант хамона. То есть мы не ставили перед собой цель полностью повторить именно хамон итальянский. У нас своя рецептура, у нас свои фишки.
– А стоимость белорусского хамона в отличие от европейского?
– Конечно, наш аналог намного доступнее. И его может попробовать приобрести любой человек.