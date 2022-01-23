Прямой эфир

«Научились производить, но пока не очень понимаем, как его продавать». Пробуем белорусский хамон

23 января 2022 20:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как реализовать политику импортозамещения еще более эффективно, на неделе обсуждали в Минске. Встреча объединила производителей, представителей торговых сетей и так называемого сегмента гостеприимства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На бизнес-дегустацию отправилась и наша съемочная группа.  

«Научились производить, но пока не очень понимаем, как его продавать». Пробуем белорусский хамон-1

– К нашей вкусной пасте осталось добавить аппетитный окорок. Расскажите. Как-то я не встречала такого. Что это?  

«Научились производить, но пока не очень понимаем, как его продавать». Пробуем белорусский хамон-4

– Мы сегодня представляем продукт, который, я считаю, научились производить, но пока не очень понимаем, как его продавать.  

«Научились производить, но пока не очень понимаем, как его продавать». Пробуем белорусский хамон-7

– То есть потребитель белорусский еще этого не пробовал?  
– Практически нет. Мы, конечно, не называем его громким названием «хамон», но изготовлен он по технологии хамона, традиционная технология без каких-либо добавок, консервантов. Исключительно мясо, соль – все.  

«Научились производить, но пока не очень понимаем, как его продавать». Пробуем белорусский хамон-10

– Видите, похоже, даже не выдерживает наш оператор.  

«Научились производить, но пока не очень понимаем, как его продавать». Пробуем белорусский хамон-13

– А из этой колбасы, ветчины, судя по всему, должна получиться вкусная пицца.  
– Естественно, это можно использовать как в качестве нарезки к столу, так и можно использовать для пиццы. Отличный вариант. Это наш вариант хамона. То есть мы не ставили перед собой цель полностью повторить именно хамон итальянский. У нас своя рецептура, у нас свои фишки.  

«Научились производить, но пока не очень понимаем, как его продавать». Пробуем белорусский хамон-16

– А стоимость белорусского хамона в отличие от европейского?  
– Конечно, наш аналог намного доступнее. И его может попробовать приобрести любой человек.  

# Продукты питания # общество # Илона Волынец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«При должном кормлении и содержании». Как с помощью генетики животноводы под Могилёвом увеличивают надои?
23 января 2022 18:34

«При должном кормлении и содержании». Как с помощью генетики животноводы под Могилёвом увеличивают надои?

Принимают душ, ходят на прогулки. Как на ферме под Могилёвом выращивают телят из пробирки?
23 января 2022 18:34

Принимают душ, ходят на прогулки. Как на ферме под Могилёвом выращивают телят из пробирки?

Какие поправки в Конституцию вызвали споры и ждать ли на референдум зарубежных наблюдателей? Интервью с Миклашевичем
23 января 2022 17:32

Какие поправки в Конституцию вызвали споры и ждать ли на референдум зарубежных наблюдателей? Интервью с Миклашевичем