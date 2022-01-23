«Научились производить, но пока не очень понимаем, как его продавать». Пробуем белорусский хамон

Новости Беларуси. Как реализовать политику импортозамещения еще более эффективно, на неделе обсуждали в Минске. Встреча объединила производителей, представителей торговых сетей и так называемого сегмента гостеприимства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На бизнес-дегустацию отправилась и наша съемочная группа.

– К нашей вкусной пасте осталось добавить аппетитный окорок. Расскажите. Как-то я не встречала такого. Что это?

– Мы сегодня представляем продукт, который, я считаю, научились производить, но пока не очень понимаем, как его продавать.

– То есть потребитель белорусский еще этого не пробовал?

– Практически нет. Мы, конечно, не называем его громким названием «хамон», но изготовлен он по технологии хамона, традиционная технология без каких-либо добавок, консервантов. Исключительно мясо, соль – все.

– Видите, похоже, даже не выдерживает наш оператор.

– А из этой колбасы, ветчины, судя по всему, должна получиться вкусная пицца.

– Естественно, это можно использовать как в качестве нарезки к столу, так и можно использовать для пиццы. Отличный вариант. Это наш вариант хамона. То есть мы не ставили перед собой цель полностью повторить именно хамон итальянский. У нас своя рецептура, у нас свои фишки.