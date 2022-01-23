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Андрей Лученок на выставке «Экспо-2020» в Дубае: «Полмиллиона посетителей прошли через белорусский павильон»

23 января 2022 21:06
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Новости Беларуси. В Объединенных Арабских Эмиратах проходит Всемирная выставка «Экспо». Она объединяет самые прогрессивные технологии человечества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Андрей Лученок на выставке «Экспо-2020» в Дубае: «Полмиллиона посетителей прошли через белорусский павильон»-1

Свои достижения представляют 192 страны-участницы. Среди них и Беларусь. Свой потенциал в эти дни в национальном павильоне раскроет Брестская область.  

Андрей Лученок на выставке «Экспо-2020» в Дубае: «Полмиллиона посетителей прошли через белорусский павильон»-4

Андрей Лученок, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ:  
Полмиллиона посетителей прошли через белорусский павильон, это очень неплохая цифра, демонстрирующая интерес посетителей выставки к тому, что здесь показывает наша страна. Восток – это не то направление, где можно работать дистанционно, посылая факсы или электронную почту, надеясь получить ответ. Здесь важен личный контакт. «Экспо», как и любая выставка (может, даже в большей степени), предоставляет возможность встретиться с коллегами, поговорить, увидеть друг друга вживую, о чем-то договориться. Поэтому, да, конечно, эта форма работы приносит результат.  

Полесский фольклор и дни Брестской области. Чем белорусский павильон впечатляет посетителей «Экспо» – смотрите здесь.  

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Андрей Лученок # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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