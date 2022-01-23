Андрей Лученок на выставке «Экспо-2020» в Дубае: «Полмиллиона посетителей прошли через белорусский павильон»

Свои достижения представляют 192 страны-участницы. Среди них и Беларусь. Свой потенциал в эти дни в национальном павильоне раскроет Брестская область.

Андрей Лученок, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ:

Полмиллиона посетителей прошли через белорусский павильон, это очень неплохая цифра, демонстрирующая интерес посетителей выставки к тому, что здесь показывает наша страна. Восток – это не то направление, где можно работать дистанционно, посылая факсы или электронную почту, надеясь получить ответ. Здесь важен личный контакт. «Экспо», как и любая выставка (может, даже в большей степени), предоставляет возможность встретиться с коллегами, поговорить, увидеть друг друга вживую, о чем-то договориться. Поэтому, да, конечно, эта форма работы приносит результат.