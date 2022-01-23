Принимают душ, ходят на прогулки. Как на ферме под Могилёвом выращивают телят из пробирки?

Новости Беларуси. Белорусы в течение года построят в Тыве молочно-товарный комплекс. Его укомплектуют всем необходимым и даже поставят животных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Делегация из этого российского региона на неделе впервые прибыла в Минск с целью наладить взаимное сотрудничество. И белорусам есть что предложить: от продукции машиностроения до продуктов питания. Если, к примеру, с мясом в этой республике проблем нет, то молочной продукции не хватает. И тут как нельзя кстати белорусский опыт.

К примеру, в Могилевской области, чтобы добиться еще больших надоев, решили сделать ставку на генетику. В 2021 году с помощью ЭКО в регионе на свет появились четыре десятка животных, чьи генетические паспорта вызовут восторг у любого животновода. Их рогатые предки дают не меньше 13,5 тысячи тонн молока в год. Такие цифры – мечта любого хозяйства. Если суперкоровы, полученные методом ЭКО, остаются в хозяйствах поднимать молочные показатели, то от одного бычка класса «люкс» можно получить десятки тысяч потомков, а это возможность сформировать высокопродуктивное стадо. Репортаж, который рекомендован к просмотру и нашим российским гостям, от Юлии Мычки.

Кушать, сюда, сюда.

Телятами из пробирки животновода Ольгу Шинкареву уже не удивить. А два года назад рождение в регионе первого бычка методом ЭКО стало настоящей сенсацией. Сложный эксперимент, имя которому – трансплантация, удался. И с тех пор число животных, полученных с помощью суррогатного материнства, среди коров растет. Сейчас в яслях Могилевского госплемпредприятия подрастают два теленка-транспланта: телкам подсадили замороженные эмбрионы от высокопродуктивных коров немецкой селекции. И вот результат.

– Очень добрые, хорошие, это детки еще маленькие. Вот этот еще может побаловаться. Я им клички дала. Вот тут у меня Пушкин.

– А почему Пушкин?

– Потому что он в день рождения Пушкина родился. Говорить о генетической ценности бычков еще рано, но родословная их родителей дает большие надежды. В генах рогатых «предков» заложены высокие молочные показатели.

Юлия Мычка, корреспондент:

Генетическую ценность этих животных на Могилевском госплемпредприятии узнают только в марте. Для этого в феврале кусочек уха этих бычков отправят на экспертизу, где ДНК разложат по полочкам.

Наталья Солонович, начальник отдела Могилевского госплемпредприятия:

Эмбриопересадки нам дают возможность более быстрыми темпами получить большее количество высокоценных потомков от высокопродуктивных животных. Так как в бычке- эмбриотрансплантанте заложена продуктивность высокоценных мам, которые будут осеменяться спермопродукцией быков, которая также имеет высокую племенную ценность. И вот смотрите, если от одной коровки мы можем в год получить одного высокоценного животного, то от коровы-донора мы можем в год получить до 50 потомков.

Если результат экспертизы оправдает ожидания, то эти бычки пополнят ряды племенных животных и станут в один ряд с быками, так сказать, класса «люкс». А таких на Могилевском госплемпредпиятии больше 60. Чуть меньше половины из них иностранцы. Быков-производителей в разном возрасте привезли из Германии, Голландии и Венгрии, остальные – наши лучшие племенные белорусские отцы. Кудрявые и гладкие, с гордой осанкой и красивыми кличками Жульены, Фломберы и Тимберлейны ведут размеренный образ жизни: регулярно принимают душ, ходят на прогулки и следят за фигурой.

Владимир Молочков, ветеринарный врач Могилевского госплемпредприятия:

Здоровье в первую очередь у быков. Поэтому проводим диагностические исследования, делаем два раза в год обрезку копыт, также вакцинацию производим. «При должном кормлении и содержании». Как с помощью генетики животноводы под Могилевом увеличивают надои, читайте здесь. Уже 10 лет за здоровьем этих породистых животных следит ветеринарный врач Владимир Молочков. За это время он видел и быков-гигантов весом в тонну, и небольших бычков, которые, несмотря на скромные размеры, успешно справлялись со своей главной задачей – щедро пополняли спермобанк. Через это небольшое окошко биоматериал начинает свой длинный маршрут на пути к искусственному осеменению.

Светлана Сусленкова, лаборант Могилевского госплемпредприятия:

Мы оцениваем объем в первую очередь, концентрацию и подвижность сперматозоидов. Потому что подвижность сперматозоидов – это самый основной показатель спермы. Он должен быть не менее 70 %. Чтобы сохранить жизнь в этой крохотной соломинке, семя сначала подкормят, а потом уложат спать и снова разбудят.

Ирина Ященко, заведующая сперматекой биотехнологического отдела Могилевского госплемпредприятия:

Спустя 5 часов спермопродукцию помещаем в нашу заморозку. Подключаем наше оборудование, и идет заморозка. После заморозки спермопродукцию мы ссыпаем в определенный стаканчик, где указана дата, кличка быка и дозы. Затем помещаем спермопродукцию на хранение в карантин.

Ирина Ященко старается лишний раз не упоминать, кем работает. Должность «заведующая спермобанком» вызывает у новых знакомых массу пикантных вопросов. Приходится долго объяснять, что имеет дело с замороженным будущим.