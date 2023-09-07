Полчаса ничем не занимается. Можно ли разрешать ребёнку бездельничать?

Когда впереди намечаются очень важные дела, почему-то именно в этот момент многие вспоминают о том, что нужно подобрать новый комплект зимней резины или упаковать комплект снастей. Главное, чтобы отложить нужное дело на какой-то неопределенный срок. В современном мире это называется прокрастинация. О том, что это такое и как с ней бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Говоря о современных подростках, почему-то родители считают, что если ребенок лежит полчаса без дела, то это уже очень плохо. «Давай вставай и чем-нибудь займись. Чего ты тут разленился?» Дмитрий, должны ли прокрастинировать современные подростки, молодежь? Говорят, что в это время у них идет какой-то мыслительный процесс.

Дмитрий Чернышевич, психолог:

Выражение: должен – наверное, не совсем будет корректно применимо к тому, когда мы полчаса не занимаемся ничем или если подросток полчаса не занимается ничем. Возможно, это действительно творческая натура будущая. В этот момент у него идет вот этот процесс творения или еще что-то. Может, просто он отдыхает. Может, у него было перенапряжение эмоциональное, мы не знаем. Но нам родителям ведь всегда хочется, чтобы ребенок чем-то занимался. Наталья Надольская:

Что разлегся? Иди, книжки приведи в порядок, убери в комнате. Дмитрий Чернышевич:

Если хочешь поработать, ляг поспи и все пройдет – вот, наверное, выражение присущее прокрастинации. Поэтому не должен, а имеет право, потому что это не совсем прокрастинация. Обращаюсь ко всем родителям: пускай не путают слово «прокрастинация» с чем-то другим, когда ребенок может действительно отдыхать. Каждому человеку это необходимо, не только ребенку – взрослым. Поэтому не нужно тут переживать по этому поводу. Скорее всего, нужно вместе с ребенком прилечь, отдохнуть, пообщаться с ним в это время.