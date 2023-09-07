Множество лабораторных исследований. Как тестируют косметику?

Многие из нас наверняка хотят есть здоровую пищу, заниматься спортом и вести активный образ жизни. Приобретая экологически чистую продукцию, мы все чаще обращаем внимание на упаковки, где большими буквами написано: биоорганик. О том, что, возможно, это обычный маркетинговый ход для того, чтобы привлечь наше внимание и выманить как можно больше денег, и всегда ли производитель заботиться о качестве такого товара, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Вы производитель собственной косметики, правда? Вы не тестируете ее случайно на животных? Как вы идете этим путем, он сложный вообще, расскажите, поделитесь.

Наталия Шершень, производитель косметики, косметолог:

Мы не приняли во внимание тестирование на животных. Мы пришли к выводу, что хотим другим способом исследовать нашу косметику – это лабораторные исследования. В первую очередь множество различных лабораторных исследований, которые дают нам полное понимание, что косметика готова к нанесению на кожу человека. После этого у нас есть тест-группа, наша фокус-группа – замечательные женщины, которые по желанию тестируют нашу косметику и делают отметки в специальных листах, что бы они хотели улучшить, изменить, например, заменить. Все хорошо получается, у нас не было никаких аллергических реакций, каких-то последствий, сложных разбирательств в ходе этих исследований. То есть все подходит. Это дает мне понимание как производителю, что мы все делаем правильно. Для того чтобы все происходило правильно, я очень долго искала технологов, которые знают о создании хорошей косметики все.