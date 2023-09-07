Множество лабораторных исследований. Как тестируют косметику?
Многие из нас наверняка хотят есть здоровую пищу, заниматься спортом и вести активный образ жизни. Приобретая экологически чистую продукцию, мы все чаще обращаем внимание на упаковки, где большими буквами написано: биоорганик. О том, что, возможно, это обычный маркетинговый ход для того, чтобы привлечь наше внимание и выманить как можно больше денег, и всегда ли производитель заботиться о качестве такого товара, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Вы производитель собственной косметики, правда? Вы не тестируете ее случайно на животных? Как вы идете этим путем, он сложный вообще, расскажите, поделитесь.
Наталия Шершень, производитель косметики, косметолог:
Мы не приняли во внимание тестирование на животных. Мы пришли к выводу, что хотим другим способом исследовать нашу косметику – это лабораторные исследования. В первую очередь множество различных лабораторных исследований, которые дают нам полное понимание, что косметика готова к нанесению на кожу человека. После этого у нас есть тест-группа, наша фокус-группа – замечательные женщины, которые по желанию тестируют нашу косметику и делают отметки в специальных листах, что бы они хотели улучшить, изменить, например, заменить. Все хорошо получается, у нас не было никаких аллергических реакций, каких-то последствий, сложных разбирательств в ходе этих исследований. То есть все подходит. Это дает мне понимание как производителю, что мы все делаем правильно. Для того чтобы все происходило правильно, я очень долго искала технологов, которые знают о создании хорошей косметики все.
Анастасия Семенова, модель:
У меня есть вопрос. Подскажите, сырье, которое вы используете для производства косметики, также не тестируется на животных?
Наталия Шершень:
Да.
Анастасия Семенова:
Это великолепно.
Наталия Шершень:
Это долгий процесс поиска на рынке ингредиентов, составляющих. Именно тех продуктов, составляющих, которые имеют лабораторные исследования, сертификацию качества, соответствия, безопасности. Только исходя из этого и на основании этого я могу совместить в один флакон и предложить.
Михаил Свито:
Как проходят вот эти лабораторные исследования? Это же интересно, мне кажется.
Наталия Шершень:
Это лаборатория, которая имеет свои реактивы. При помощи реактивов и каждого соединения, каких-то формул определенных вычисляется на оборудовании, насколько оно безопасно, эффективно. Насколько оно может быть безопасным для использования.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Натали, расскажите, как организовать все-таки весь этот рабочий процесс, чтобы вовсе исключить химию? Сложно это?
Наталия Шершень:
Это непросто. У меня заняло это два года на поиск компаний, которые производят ингредиенты для косметики, компаний которые могут сказать: «Да, мы сертифицированы». Это стоит дороже, но мы выбираем то, что безопасно.
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