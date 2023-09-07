«От Африки до Японии». Как много здоровой пищи в традиционных кухнях разных стран?

Многие из нас наверняка хотят есть здоровую пищу, заниматься спортом и вести активный образ жизни. Приобретая экологически чистую продукцию, мы все чаще обращаем внимание на упаковки, где большими буквами написано: биоорганик. О том, что, возможно, это обычный маркетинговый ход для того, чтобы привлечь наше внимание и выманить как можно больше денег, и всегда ли производитель заботиться о качестве такого товара, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как вы считаете – это такая мода сейчас или запрос урбанизированного общества? Почему все-таки такое здоровое питание настолько модно стало у молодежи?

Денис Варламов, перешел на правильное питание:

Я, наверное, скажу так: то, что сейчас наш мир привел к очень большому количеству заболеваний разной степени, и вообще что-то новое начало появляться. Поэтому люди уже начали больше смотреть за своим питанием, здоровьем. Поэтому сейчас более актуально это стало, я скажу так. Алеся Лакина:

Наши люди начинают заниматься своим здоровьем, только когда, грубо говоря, приперло. Денис Варламов:

Так вот, приперло всех. Все видят то, что уже очень большое количество смертей начало появляться неожиданно, фиг пойми от чего.