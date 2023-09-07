«От Африки до Японии». Как много здоровой пищи в традиционных кухнях разных стран?
Многие из нас наверняка хотят есть здоровую пищу, заниматься спортом и вести активный образ жизни. Приобретая экологически чистую продукцию, мы все чаще обращаем внимание на упаковки, где большими буквами написано: биоорганик. О том, что, возможно, это обычный маркетинговый ход для того, чтобы привлечь наше внимание и выманить как можно больше денег, и всегда ли производитель заботиться о качестве такого товара, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как вы считаете – это такая мода сейчас или запрос урбанизированного общества? Почему все-таки такое здоровое питание настолько модно стало у молодежи?
Денис Варламов, перешел на правильное питание:
Я, наверное, скажу так: то, что сейчас наш мир привел к очень большому количеству заболеваний разной степени, и вообще что-то новое начало появляться. Поэтому люди уже начали больше смотреть за своим питанием, здоровьем. Поэтому сейчас более актуально это стало, я скажу так.
Алеся Лакина:
Наши люди начинают заниматься своим здоровьем, только когда, грубо говоря, приперло.
Денис Варламов:
Так вот, приперло всех. Все видят то, что уже очень большое количество смертей начало появляться неожиданно, фиг пойми от чего.
Ксения Вятская, организатор фермерского рынка:
Послушайте, тем не менее долгожители живут именно в тех странах, где один глютен наяривают вместе с вином и табаком. Грузия – если кто-то там бывал, с кишечником будет просто трэш, если ты наешься.
Денис Варламов:
Я согласен с вами абсолютно.
Ксения Вятская:
Если мы посмотрим на традиционные вообще культуры и то, что едят народы всего мира. Едят они все одно и то же, по сути, от Африки до Японии – это кости животных в виде бульонов, субпродукты, бесконечное количество того же глютена и круп. Хотя тоже сейчас уже новые какие-то исследования, что круп так много не нужно. Когда мы говорим про ту же крупу, конечно, там в составе написано: крупа гречневая. Разве тебе напишут тот химический состав, которым обрабатывалась эта гречка?
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