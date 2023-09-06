«Двигаться к цели и достигать результата». Как справиться с прокрастинацией?

Когда впереди намечаются очень важные дела, почему-то именно в этот момент многие вспоминают о том, что нужно подобрать новый комплект зимней резины или упаковать комплект снастей. Главное, чтобы отложить нужное дело на какой-то неопределенный срок. В современном мире это называется прокрастинация. О том, что это такое и как с ней бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Сейчас хотелось бы попросить всех наших гостей. Я уверен, каждый из которых является человеком, который уже точно нашел свое место в жизни, реализовался, идет по выбранному, четкому пути. Давайте каждый даст какую-то свою рекомендацию о том, как выходить из этого состояния – неприятного слова «прокрастинация».

Ольга Тарасевич, учитель младших классов:

Наверное, все-таки выбирать дела, которые тебе важны в первую очередь и интересны. Но также у нас есть дела, которые мы всегда откладываем на потом – это то, что менее для нас важно и интересно. Расставлять приоритеты, все-таки по чуть-чуть двигаться к цели и достигать результата. Бороться с этим надо, иногда позволять себе отдыхать. Это действительно тоже нужно и важно – не насиловать себя. Может, это период такой, отдохнул и работаем дальше. Сергей Парчевский:

Наталья, ваш рецепт.