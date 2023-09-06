«Двигаться к цели и достигать результата». Как справиться с прокрастинацией?
Когда впереди намечаются очень важные дела, почему-то именно в этот момент многие вспоминают о том, что нужно подобрать новый комплект зимней резины или упаковать комплект снастей. Главное, чтобы отложить нужное дело на какой-то неопределенный срок. В современном мире это называется прокрастинация. О том, что это такое и как с ней бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Сейчас хотелось бы попросить всех наших гостей. Я уверен, каждый из которых является человеком, который уже точно нашел свое место в жизни, реализовался, идет по выбранному, четкому пути. Давайте каждый даст какую-то свою рекомендацию о том, как выходить из этого состояния – неприятного слова «прокрастинация».
Ольга Тарасевич, учитель младших классов:
Наверное, все-таки выбирать дела, которые тебе важны в первую очередь и интересны. Но также у нас есть дела, которые мы всегда откладываем на потом – это то, что менее для нас важно и интересно. Расставлять приоритеты, все-таки по чуть-чуть двигаться к цели и достигать результата. Бороться с этим надо, иногда позволять себе отдыхать. Это действительно тоже нужно и важно – не насиловать себя. Может, это период такой, отдохнул и работаем дальше.
Сергей Парчевский:
Наталья, ваш рецепт.
Наталья Орлова, солистка ансамбля «Любимый город» Минского городского управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь:
Я считаю, что нужно в любом возрасте не бояться искать любимое дело, чтобы не сталкиваться вообще с такой ситуацией. То есть ищите, меняйте. Ищите и питайтесь, наверное, позитивными эмоциями. То есть должно быть хобби помимо всего. Кто любит петь в караоке – прекрасно, кататься на коньках – прекрасно. То, что вас наполняет – тогда не будет этих ситуаций.
Сергей Парчевский:
Этим и занимаетесь в этот момент. Лина?