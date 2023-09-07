«Стало больше энергии». Как на организм влияет отказ от молочных продуктов?

Многие из нас наверняка хотят есть здоровую пищу, заниматься спортом и вести активный образ жизни. Приобретая экологически чистую продукцию, мы все чаще обращаем внимание на упаковки, где большими буквами написано: биоорганик. О том, что, возможно, это обычный маркетинговый ход для того, чтобы привлечь наше внимание и выманить как можно больше денег, и всегда ли производитель заботиться о качестве такого товара, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Давайте разберемся, вот смотрите, отказ, например, от той же молочки – как это влияет на здоровье? Многие люди заменяют, например, соевым молоком. Хорошо это или плохо? Давайте пообсуждаем, поговорим.

Анастасия Семенова, модель:

Я отказалась от молочной продукции год назад. Михаил Свито:

Как вы себя чувствуете, прекрасно? Анастасия Семенова:

Я свеженькая в этом плане, новичок. Я себя чувствую прекрасно. Ушла тяжесть после приема пищи, почистилась кожа, ушли какие-то отеки, стало больше энергии в целом. Михаил Свито:

Кстати, вы знаете, Анастасия, у меня есть знакомый, он тоже занимается спортом. Он в определенный период отказался от молочки. И почему-то действительно тоже сказал, что кожа очистилась. Он себя стал лучше чувствовать как-то вообще. Надо отказываться. Анастасия Семенова:

Возможно, это не всем подойдет. Я не проповедник, лишь говорю о личном опыте. Но в современном мире это очень легко – отказаться от молочки. У нас столько есть разных видов молока – и фундучное, и миндальное я делаю сама дома, и кокосовое, и соевое.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Анастасия, вы сейчас говорите только про молоко или про всю молочную продукцию? Анастасия Семенова:

Я не ем также творог, понятное дело, йогурты – там и сахар, и молочка. Алеся Лакина:

Сыр, сметана, мороженое? Михаил Свито:

Тогда интересно, откуда белок брать, например? Анастасия Семенова:

Ем яйца, я не вегетарианец.

Ксения Вятская, организатор фермерского рынка:

Так в молочных продуктах не белок, наверное, самое главное. Михаил Свито:

Для кого как. Ксения Вятская:

В кисломолочных продуктах важно – бактерии, которые улучшают пищеварение. У меня вопрос: откуда тогда, если ты отказываешься от йогурта, простокваши, скисшего молока, сыворотки, тебе брать эти бактерии. Из ферментированных продуктов, правильно? Анастасия Семенова:

Из ферментированных продуктов – это кислая капуста, различного рода соленья. В йогуртах сейчас больше сахара, чем бифидобактерий. Ксения Вятская:

Мы же про эту продукцию говорим, правильно? Без сахаров лишних. Анастасия Семенова:

Это, да.