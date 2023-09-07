«Стало больше энергии». Как на организм влияет отказ от молочных продуктов?
Многие из нас наверняка хотят есть здоровую пищу, заниматься спортом и вести активный образ жизни. Приобретая экологически чистую продукцию, мы все чаще обращаем внимание на упаковки, где большими буквами написано: биоорганик. О том, что, возможно, это обычный маркетинговый ход для того, чтобы привлечь наше внимание и выманить как можно больше денег, и всегда ли производитель заботиться о качестве такого товара, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Давайте разберемся, вот смотрите, отказ, например, от той же молочки – как это влияет на здоровье? Многие люди заменяют, например, соевым молоком. Хорошо это или плохо? Давайте пообсуждаем, поговорим.
Анастасия Семенова, модель:
Я отказалась от молочной продукции год назад.
Михаил Свито:
Как вы себя чувствуете, прекрасно?
Анастасия Семенова:
Я свеженькая в этом плане, новичок. Я себя чувствую прекрасно. Ушла тяжесть после приема пищи, почистилась кожа, ушли какие-то отеки, стало больше энергии в целом.
Михаил Свито:
Кстати, вы знаете, Анастасия, у меня есть знакомый, он тоже занимается спортом. Он в определенный период отказался от молочки. И почему-то действительно тоже сказал, что кожа очистилась. Он себя стал лучше чувствовать как-то вообще. Надо отказываться.
Анастасия Семенова:
Возможно, это не всем подойдет. Я не проповедник, лишь говорю о личном опыте. Но в современном мире это очень легко – отказаться от молочки. У нас столько есть разных видов молока – и фундучное, и миндальное я делаю сама дома, и кокосовое, и соевое.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Анастасия, вы сейчас говорите только про молоко или про всю молочную продукцию?
Анастасия Семенова:
Я не ем также творог, понятное дело, йогурты – там и сахар, и молочка.
Алеся Лакина:
Сыр, сметана, мороженое?
Михаил Свито:
Тогда интересно, откуда белок брать, например?
Анастасия Семенова:
Ем яйца, я не вегетарианец.
Ксения Вятская, организатор фермерского рынка:
Так в молочных продуктах не белок, наверное, самое главное.
Михаил Свито:
Для кого как.
Ксения Вятская:
В кисломолочных продуктах важно – бактерии, которые улучшают пищеварение. У меня вопрос: откуда тогда, если ты отказываешься от йогурта, простокваши, скисшего молока, сыворотки, тебе брать эти бактерии. Из ферментированных продуктов, правильно?
Анастасия Семенова:
Из ферментированных продуктов – это кислая капуста, различного рода соленья. В йогуртах сейчас больше сахара, чем бифидобактерий.
Ксения Вятская:
Мы же про эту продукцию говорим, правильно? Без сахаров лишних.
Анастасия Семенова:
Это, да.
Ксения Вятская:
Как делали наши предки – все-таки для каждого продукта есть свой сезон, период. Квашеную капусту летом ты есть не будешь, потому что нет ни капусты, ни капусты, которая пригодна для квашения. Коровы, козы как раз зимой и весной уходят в запуск и не дают молоко. Как раз плюс посты прибавим сюда христианские. Наши предки все четко как раз разделяли. Летом – это обилие молочных продуктов. Сыры, свежий тот же творог ты употребляешь. Вы заметьте, что летом у вас как раз не будет появляться прыщей, когда вы будете есть молочку.
Анастасия Семенова:
Будут, так как в молочных продуктах содержится очень много казеина. Это тот элемент, который как раз провоцирует высыпание на лице, раздраженный кишечник и большое количество проблем. Это на моем личном опыте.
Ксения Вятская:
Хорошо, будут – так будут.
Алеся Лакина:
Кефир для взрослого организма – это хорошо. Молоко – не очень, а кефир – это очень хорошо.
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