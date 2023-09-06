«Важный момент, который научно доказан». Почему не стоит рассказывать о своих планах?

Когда впереди намечаются очень важные дела, почему-то именно в этот момент многие вспоминают о том, что нужно подобрать новый комплект зимней резины или упаковать комплект снастей. Главное, чтобы отложить нужное дело на какой-то неопределенный срок. В современном мире это называется прокрастинация. О том, что это такое и как с ней бороться, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Денис Северов, магистр психологии:

Очень важный момент, который научно доказан. Когда вы чего-то хотите достичь, не делитесь этим с кем-то. Не рассказывайте всем вокруг, что сейчас вы заберетесь на гору Эверест, заработаете миллион долларов или сделаете что-то ценное и важное для человечества и мира в целом. Как только вы делитесь своей идеей, мыслью, тем, что вы собираетесь делать, в этот момент мозг уже фокусирует эту ситуацию, как то, что ты уже как будто бы это сделал. Силы, которые вы затрачиваете на достижение этой цели, несоизмеримо становятся меньше. Поэтому манифестировать, декларировать цель – это прекрасно, но делайте это лучше в своей собственной голове.