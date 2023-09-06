Зажигает внутреннюю веру. Могут ли энергопрактики помочь справиться с подавленным состоянием?

Когда впереди намечаются очень важные дела, почему-то именно в этот момент многие вспоминают о том, что нужно подобрать новый комплект зимней резины или упаковать комплект снастей. Главное, чтобы отложить нужное дело на какой-то неопределенный срок. В современном мире это называется прокрастинация. О том, что это такое и как с ней бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
По поводу поиска тех самых ресурсов. Анастасия, вы как энергопрактик, можете ли вы сказать, что действительно можно какими-то энергиями самому себя из этого состояния вытащить?
Анастасия Кудрук, энергопрактик, художник, массажист:
На самом деле наш мир полон разного вида энергий. У каждого из нас свои инструменты, почему одному отзывается звукотерапия, другому – телесные практики. Но очень важно, что человек, когда он – буквально состояние его выбито из состояния действительно осознавания, что происходит, специалист является для него проводником, чтобы сонастроить. Потому что у нас есть энергоцентры, структуры, и наша психика – настолько тонкий инструмент, с которым нужно очень бережно обращаться. Когда мы впадаем в какие-то состояния, нам очень важно погрузиться в нужную атмосферу. Найти своего проводника – человека, который поможет в нужное время в нужное место восстановить нас. Поэтому мое такое послание, работая с людьми через массажи, общение: мы все проходим какие-то испытания, жизненные уроки. Очень важно, действительно, внутреннее вот это ощущение. На самом деле, мощно работает фраза, что все проходит и это пройдет. Она действительно всегда зажигает вот эту внутреннюю веру.
«Важный момент, который научно доказан». Почему не стоит рассказывать о своих планах – подробнее здесь.