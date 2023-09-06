Зажигает внутреннюю веру. Могут ли энергопрактики помочь справиться с подавленным состоянием?

Когда впереди намечаются очень важные дела, почему-то именно в этот момент многие вспоминают о том, что нужно подобрать новый комплект зимней резины или упаковать комплект снастей. Главное, чтобы отложить нужное дело на какой-то неопределенный срок. В современном мире это называется прокрастинация. О том, что это такое и как с ней бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

По поводу поиска тех самых ресурсов. Анастасия, вы как энергопрактик, можете ли вы сказать, что действительно можно какими-то энергиями самому себя из этого состояния вытащить?