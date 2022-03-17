Муковозчик: «Там закрывали глаза и затыкали уши, когда свои же журналисты привозили из Украины фото со свастиками»

Ничто не должно быть забыто. Авторский взгляд на происходящие события. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика Андрея Муковозчика «Накипело».

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасьте. «Кровь – великое дело», – помните? Вот в старой Европе всегда знают, кто рожден для богатства, кто – для управления остальными, а кто – для вершин власти, сиречь для принятия решений. Примером может служить нынешний канцлер Германии Олаф Шольц. Журналисты разыскали фотографии Фридриха Карла Макса Шольца, эдлер фон Раранце и поставили рядом с изображениями канцлера Шольца. По виду – одно лицо. Утверждают, что это дед и внук. Фриц (Фридрих) фон Шольц – группенфюрер СС, командовал гитлеровскими войсками в Украине и под Ростовом, воевал против югославских партизан и пытался удержать блокаду Ленинграда. Под Нарвой и был упокоен.

Андрей Муковозчик:

Так что нынешнее веселье Олафа Шольца утверждать, что в Донбассе происходит геноцид, нелепо и смешно – оно исторически оправдано. Вот в Беларуси был геноцид, это да, это я по семейным рассказам знаю. А в Донбассе – ну смешно ведь, смешно, не так ли meine Herren? Политик такого уровня не должен, не может, не способен себе этакое позволять, таковы европейские многовековые традиции. Это ж не какие-то там янки и Псаки, Боррели и Лизы Трассы, pas comme il faut, messieurs, невозможно. Как если бы ротвейлер с родословной навалил на ковер, oh nein.

Андрей Муковозчик:

Но время и интеграция генетических погрешностей играют со старой Европой злую шутку. Ошибки накапливались с одной стороны. С другой – не только на Западе, но и в конкретной Германии очевиден приход во власть людей, которым каяться за дедов-прадедов поднадоело, которым историю неплохо бы подправить, переписать. И которые понемногу мечтают о былом величии предков. То, что предки были нацистами, все меньше смущает нынешний западный истеблишмент. Там просто закрывали глаза и затыкали уши, когда свои же журналисты привозили из Украины фото со свастиками, бандеровские методички, съемки военизированных лагерей, факелы с шествий.

Андрей Муковозчик:

На протяжении уже 10 последних лет немного было западных СМИ, которые осторожненько не написали бы про «возрождение на Украине нацизма». Но аристократы не слушают плебс, так уж заведено. В общем, не зря, как пишет немецкая пресса, «три брата – Йенс, Инго и Олаф Шольц – договорились не говорить друг о друге публично и хранить семейную жизнь в секрете». Это сообщил сам будущий канцлер в сентябре 2021 года в одном из своих предвыборных выступлений. Есть, похоже, что держать в тайне братьям. Внукам. Наследникам.