«Планируется, что будет развёрнут отдельный фургон». На границе хотят организовать учёбу детей-беженцев
Новости Беларуси. Уже больше месяца на границе и три недели в ТЛЦ находятся беженцы в ожидании гуманитарного коридора и решения ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы делают все возможное, чтобы их поддержать, особенно когда на улице непривычный для беженцев мороз. В логистическом центре работают врачи и волонтеры. Ежедневно привозятся тонны гуманитарной помощи.
Все это время на границе работает наша съемочная группа. Подробности расскажет Константин Герцев.
Константин Герцев, корреспондент:
Сегодня очередной день в логистическом центре «Брузги» посвящен теме образования, защиты детей. Сюда приехала большая делегация гродненского управления образования. В помощь им прибыли специалисты международной организации ЮНИСЕФ.
Руслан Юрьевич, с какой целью вы прибыли на белорусско-польскую границу, какие задачи вы перед собой поставили?
«Первая задача – выявить образовательные потребности детей»
Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:
Первая задача – выявить образовательные потребности детей. Ненормально, что дети на протяжении уже второго месяца практически устраивают свой день, свой распорядок дня согласовано с графиком выдачи пищи. Важно разнообразить их пребывание. Мы понимаем, что главной задачей (и родителей) является реализация их главной мечты – попасть в Европу. Но вместе с тем дни идут за днями. Здесь находятся полторы сотни детей разного возраста, и важно для них структурировать пребывание здесь, организовать полезную занятость. Поэтому сегодня мы начали процесс выявления тех детей, которые ранее получали образование в какой-нибудь форме – дошкольной или школьной. Устанавливаем структуру по языкам, на которых дети получали образование. Выясняем здесь, на месте, совместно с родителями готовность их отпускать детей для проведения занятий.
Занятия готовы проводить не только наши педагоги, но и сами беженцы, которые имеют педагогическое образование
Причем занятия готовы проводить не только педагоги наши, педагоги Гродненщины, но и те люди из числа беженцев, которые имеют педагогическое образование либо опыт работы с детьми. Мы уже выявили сегодня пять-шесть человек, которые работали учителями физкультуры, информатики, языков. Кто-то работал в университете и готов коммуницировать с детьми, облегчать их пребывание здесь, тем самым где-то скрасив где-то и свое нахождение здесь.
Константин Герцев:
Вы пообщались с людьми внутри ТЛЦ. Какие основные аспекты в общении вы выделите?
«Здесь работают также и психологи. Мы готовы организовывать индивидуальное консультирование»
Руслан Абрамчик:
В первую очередь надо понимать, что выяснение потребностей детей и женщин требует несколько больших усилий, чем простое заявление о необходимости общаться. Важно проводить и анкетирование более глубокое, где-то индивидуальные беседы. Мы понимаем, что показное спокойствие или заявления, что все хорошо, – на самом деле это может быть не так. Поэтому здесь работают также и психологи. Мы готовы организовывать индивидуальное консультирование. Эта работа будет продолжена на следующей неделе. Это не какая-то кратковременная кампания. Буквально в понедельник-вторник мы продолжим работу с мамами в различных точках, не только внутри ТЛЦ, но и на точках выдачи пищи. Индивидуальные беседы для того, чтобы понять потребности в том числе и девочек-подростков, мам в необходимости помощи.
Понятно, что в основном звучат слова о том, что людям нужна помощь в пересечении границы. Но вместе с тем, когда проходит первая волна каких-то эмоциональных высказываний, все-таки родители подходят и говорят, что да, они готовы направлять детей на эти будущие занятия. Внутри ТЛЦ это сделать не получится. Планируется, что будет развернут отдельный фургон с какими-то средствами обучения, с мебелью здесь, рядом с основным зданием.
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