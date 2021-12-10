«Планируется, что будет развёрнут отдельный фургон». На границе хотят организовать учёбу детей-беженцев

Новости Беларуси. Уже больше месяца на границе и три недели в ТЛЦ находятся беженцы в ожидании гуманитарного коридора и решения ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы делают все возможное, чтобы их поддержать, особенно когда на улице непривычный для беженцев мороз. В логистическом центре работают врачи и волонтеры. Ежедневно привозятся тонны гуманитарной помощи.

Руслан Юрьевич, с какой целью вы прибыли на белорусско-польскую границу, какие задачи вы перед собой поставили?

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

Первая задача – выявить образовательные потребности детей. Ненормально, что дети на протяжении уже второго месяца практически устраивают свой день, свой распорядок дня согласовано с графиком выдачи пищи. Важно разнообразить их пребывание. Мы понимаем, что главной задачей (и родителей) является реализация их главной мечты – попасть в Европу. Но вместе с тем дни идут за днями. Здесь находятся полторы сотни детей разного возраста, и важно для них структурировать пребывание здесь, организовать полезную занятость. Поэтому сегодня мы начали процесс выявления тех детей, которые ранее получали образование в какой-нибудь форме – дошкольной или школьной. Устанавливаем структуру по языкам, на которых дети получали образование. Выясняем здесь, на месте, совместно с родителями готовность их отпускать детей для проведения занятий.

Занятия готовы проводить не только наши педагоги, но и сами беженцы, которые имеют педагогическое образование

Причем занятия готовы проводить не только педагоги наши, педагоги Гродненщины, но и те люди из числа беженцев, которые имеют педагогическое образование либо опыт работы с детьми. Мы уже выявили сегодня пять-шесть человек, которые работали учителями физкультуры, информатики, языков. Кто-то работал в университете и готов коммуницировать с детьми, облегчать их пребывание здесь, тем самым где-то скрасив где-то и свое нахождение здесь.

Константин Герцев:

Вы пообщались с людьми внутри ТЛЦ. Какие основные аспекты в общении вы выделите?

«Здесь работают также и психологи. Мы готовы организовывать индивидуальное консультирование»