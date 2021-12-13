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Беженцы в ТЛЦ вышли на массовый митинг. Они узнали, что на польской территории пропала 4-летняя курдская девочка

13 декабря 2021 14:12
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Новости Беларуси. Что прямо сейчас происходит в лагере беженцев на белорусско-польской границе, узнаем у корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.  

На связи со студией Галина Буро.  

Беженцы в ТЛЦ вышли на массовый митинг. Они узнали, что на польской территории пропала 4-летняя курдская девочка-1

Галина Буро, корреспондент:  
У беженцев в ТЛЦ лопнуло терпение. Они вышли на, пожалуй, самый массовый в истории лагеря митинг.  

Беженцы в ТЛЦ вышли на массовый митинг. Они узнали, что на польской территории пропала 4-летняя курдская девочка-4

Поводом для такого митинга послужила информация, которую беженцы получили на свои каналы, о том, что два дня назад на польской территории пропала курдская 4-летняя девочка Элин. До сих пор ее судьба неизвестна. Никто не знает, жива она или мертва. Это уже не первая информация, которая поступает беженцам о том, что на польской территории кто-то пропал или погиб.  

Беженцы в ТЛЦ вышли на массовый митинг. Они узнали, что на польской территории пропала 4-летняя курдская девочка-7

Такое поведение Польши, молчание Германии их возмущает. Они вышли с плакатами «Help», пишут, что не хотят, чтобы с ними повторилось то же, что произошло с бедной Элин. Также они пишут, что ей было всего четыре года и за что? Что об этом рассказали сами беженцы?  

Беженцы в ТЛЦ вышли на массовый митинг. Они узнали, что на польской территории пропала 4-летняя курдская девочка-10

Мы спрашиваем у поляков, где 4-летняя Элин. Мы не знаем, где она. Мы надеемся, что она жива. Пожалуйста, найдите ее. Польская сторона не может дать нам ответ на вопрос «где ребенок?» У нас очень плохая ситуация. Мы не понимаем, куда смотрит ООН, почему нам не могут помочь.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Галина Буро # Фотофакт

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