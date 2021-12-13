Беженцы в ТЛЦ вышли на массовый митинг. Они узнали, что на польской территории пропала 4-летняя курдская девочка

Новости Беларуси. Что прямо сейчас происходит в лагере беженцев на белорусско-польской границе, узнаем у корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ. На связи со студией Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

У беженцев в ТЛЦ лопнуло терпение. Они вышли на, пожалуй, самый массовый в истории лагеря митинг.

Поводом для такого митинга послужила информация, которую беженцы получили на свои каналы, о том, что два дня назад на польской территории пропала курдская 4-летняя девочка Элин. До сих пор ее судьба неизвестна. Никто не знает, жива она или мертва. Это уже не первая информация, которая поступает беженцам о том, что на польской территории кто-то пропал или погиб.