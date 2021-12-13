«Они не вернутся домой – там их просто убьют». О чём говорят беженцы на белорусской границе?

Новости Беларуси. Все еще в ожидании гуманитарного коридора в Германию. 36-й день беженцы живут надеждой, но нервы уже на пределе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди устали от неизвестности, угнетены своим безвыходным положением. А сегодня, 13 декабря, еще узнали о страшных новостях с польского приграничья о маленькой беженке – девочка пропала без вести. Все это спровоцировало самый массовый митинг в истории лагеря.

Галина Буро, корреспондент:

Поводом для этого митинга стала ситуация с маленькой девочкой Элин. Беженцам стало известно, что она пропала два дня назад на польской стороне. Ее не могут найти. Говорят, что, скорее всего, она погибла, но все же надеются, что это не так. Люди не хотят, чтобы с их детьми случилось то же самое. На плакатах они пишут: «Help!» Они пишут имя «Элин» и спрашивают: «За что?»

Беженцы в ТЛЦ вышли на массовый митинг. Они узнали, что на польской территории пропала 4-летняя курдская девочка. Подробнее здесь. Беженцы знают, что это уже далеко не первый случай, когда на польской территории пропадают или гибнут их соотечественники. Они возмущены поведением Польши, не понимают молчания Германии, которая их и позвала. Плакаты сделали из подручных материалов, транспарантом стала простыня. В который раз люди повторяют: им некуда возвращаться – на родине разруха и безработица.