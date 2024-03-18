У православных начался Великий пост: к чему он обязывает?

Но пост – это не только отказ от пищи. Важны прежде всего молитва и духовное очищение. Подробнее о подготовке к главному христианскому празднику Пасхе расскажет Алена Жиборт.

Самый строгий и продолжительный. У православных христиан начался Великий пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он продлится семь недель и завершится 5 мая радостным праздником Пасхи. На протяжении всего периода воздержания церковь призывает не употреблять мясо, молоко, яйца и рыбу.

Великий пост у православных христиан самый строгий и продолжительный. Он начинается за семь недель до Пасхи. Уже сегодня церковь призывает христиан отказаться от развлекательных мероприятий, отвлечься от всех житейских проблем и посвятить время общению с Богом.

Иерей Иоанн Гладун, настоятель прихода храма Святого Благоверного Князя Александра Невского агрогородка Вертелишки: Заполнить наше жизненное пространство, свободное время именно молитвой, чтением Священного писания, чтением святых отцов. То есть мы даем своему сознанию отдохнуть от того всего информационного, что нас окружает в мире, и погрузиться именно в духовную жизнь. Пищу духовную оттуда достать, чтобы помочь своей душе, чтобы исцелиться, стать лучше, стать чище, стать светлее.

Главное во время Великого поста – духовное очищение. Этому поможет молитва, прощение всех обид и добрые дела. Кроме этого, в ближайшие семь недель церковь призывает отказаться от мяса, молока, яиц и рыбы. Но священники обращают внимание на то, что это лишь рекомендация. Каждый должен учитывать свое состояние здоровья и род деятельности. Самые строгие требования к питанию относятся прежде всего к монашеской жизни.

Иерей Иоанн Гладун:

Одна из первых мыслей поста, идей поста – это было сэкономить в пище. Это твоя личная жизнь, ты сэкономил – на эти сэкономленные деньги ты можешь дополнительно совершить дела милосердия, помочь нуждающимся.