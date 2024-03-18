«Посадить дерево». Как подать заявку на участие в акции «Зелёный двор вместе»?

Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и скверах, на центральных площадях, в тихих зонах отдыха и на любимых пляжах? О благоустройстве столицы поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Акция, которая уже стала традиционной, – «Зеленый двор вместе», ее уже полюбили жители столицы. Какой активности ожидаем от них в 2024 году, как они уже себя проявляют, подавая заявки? Чем помогут сотрудники служб ЖКХ?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Акция «Зеленый двор вместе» полюбилась жителям нашей столицы. Конечно, ежегодно мы подводим итоги. Уже можно сказать, что за последние годы благоустроено более 1,5 тысячи участков, высажено более 20 тысяч кустов, порядка 4 тысяч деревьев – это с участием жителей. Этот год также не станет исключением. Фактически для системы жилищно-коммунального хозяйства либо в границах системы жилищно-коммунального хозяйства мы определили более 140 участков для того, чтобы наши жители могли обратиться с предложением по посадке и озеленению дворовых территорий. Все участки размещены в программном продукте «Зеленый двор вместе», так что каждый желающий может ознакомиться. Мы со своей стороны как всегда готовы оказать содействие в виде предоставления инвентаря, хорошего настроения и, где потребуется, помочь в посадочном материале. Екатерина Забенько:

Давайте еще раз про организационные моменты. Может быть, кто-то не знает, Telegram-канал есть у службы ЖКХ столицы либо куда еще можно зайти для того, чтобы оставить заявку? Какой, в принципе, порядок, насколько это сложно – посадить дерево?