«Показатель крутости». Почему подростки проявляют жестокость по отношению к сверстникам?

Сломанные судьбы и будущее с клеймом «преступник». Ежегодно правонарушения ломают жизни тысячам людей по всему миру, и самое страшное, когда на скамье подсудимых оказываются дети. По данным судебной статистики, в Беларуси в 2022 году за совершение различных преступлений осуждены 927 несовершеннолетних – это на 6 % больше, чем в 2021-м. О том, почему подростки совершают правонарушения и как выстроить отношения с ребенком, чтобы детство не пошло наперекосяк, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Маевская, адвокат:

У меня в практике была очень нестандартная ситуация. Периодически такие ситуации возникают, сейчас их называют модным словом буллинг. На практике всегда есть какие-то группы детей, которые вместе объединяются по определенным интересам. Не всегда это спорт, иногда это какие-то интересы, может быть, не совсем правильные либо просто у них такое сообщество. Всегда есть дети, которые хотят по каким-то причинам быть принятыми в этом сообществе. Ситуация разыгралась среди детей. Они разного возраста, некоторые достигли 14 лет, некоторые еще не достигли. Был один ребенок, который захотел стать своим в этой группе. В свободное время от уроков они оказались в квартире у одного из детей, никого дома из взрослых не было. Они стали придумывать испытания для этого ребенка, что, если ты хочешь быть как мы, должен пройти такие-то испытания. Были совершенно разные испытания – съешь бутерброд с горчицей, выпей воды из унитаза. Мы тебе сделаем стрижку, как у нас. Я защищала одного из подозреваемых, обвиняемых по данному делу. Если бы они были по отдельности, то есть по отдельности дети совершенно спокойные, ни у кого таких бы идей, просто так идя по улице либо сидя дома, не возникло бы. Когда они оказались вместе, каждый старался перед другим придумать более сложное, изощренное, унизительное испытание.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Ужас, звереныши какие-то. Откуда они это берут, это фильмы? Откуда это?