Избивают, раздевают и оставляют лежать. За что 13-летние девочки-подростки расправились со сверстницей?

Сломанные судьбы и будущее с клеймом «преступник». Ежегодно правонарушения ломают жизни тысячам людей по всему миру, и самое страшное, когда на скамье подсудимых оказываются дети. По данным судебной статистики в Беларуси в 2022 году за совершение различных преступлений осуждены 927 несовершеннолетних – это на 6 % больше, чем в 2021-м. О том, почему подростки совершают правонарушения и как выстроить отношения с ребенком, чтобы детство не пошло наперекосяк, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики УОПП ГУВД Мингорисполкома:

Из последних связано где-то с буллингом отчасти, где-то с распитием алкогольных напитков в том числе. Один из районов Минска, ноябрь 2022 года. Наверное, ролик покорил в кавычках весь интернет. Толпа, группа девочек избивает такую же сверстницу 13-летнюю. В итоге в конце этих действий они ее раздевают, снимают штаны и, в принципе, оставляют лежать. Уже, кстати, похолодало, поэтому на улице лежать в таком виде.

Ольга Шерснева:

Для меня страшно.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Ужас, у меня мурашки по коже.

Дмитрий Мелешко:

Ролик облетел, конечно же, интернет. Естественно, мы их установили, потому что мы присутствуем в Сетях и отслеживаем такие ситуации. Установили, оказалось группа девочек, как ни странно, 11 человек.

Ольга Шерснева:

Самое страшное, что это девочки.