Избивают, раздевают и оставляют лежать. За что 13-летние девочки-подростки расправились со сверстницей?
Сломанные судьбы и будущее с клеймом «преступник». Ежегодно правонарушения ломают жизни тысячам людей по всему миру, и самое страшное, когда на скамье подсудимых оказываются дети. По данным судебной статистики в Беларуси в 2022 году за совершение различных преступлений осуждены 927 несовершеннолетних – это на 6 % больше, чем в 2021-м. О том, почему подростки совершают правонарушения и как выстроить отношения с ребенком, чтобы детство не пошло наперекосяк, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Вспомните самые резонансные случаи за последнее время.
Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики УОПП ГУВД Мингорисполкома:
Из последних связано где-то с буллингом отчасти, где-то с распитием алкогольных напитков в том числе. Один из районов Минска, ноябрь 2022 года. Наверное, ролик покорил в кавычках весь интернет. Толпа, группа девочек избивает такую же сверстницу 13-летнюю. В итоге в конце этих действий они ее раздевают, снимают штаны и, в принципе, оставляют лежать. Уже, кстати, похолодало, поэтому на улице лежать в таком виде.
Ольга Шерснева:
Для меня страшно.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Ужас, у меня мурашки по коже.
Дмитрий Мелешко:
Ролик облетел, конечно же, интернет. Естественно, мы их установили, потому что мы присутствуем в Сетях и отслеживаем такие ситуации. Установили, оказалось группа девочек, как ни странно, 11 человек.
Ольга Шерснева:
Самое страшное, что это девочки.
Дмитрий Мелешко:
Девочки, более того, все они находились в состоянии алкогольного опьянения, то есть предшествовало распитие алкогольных напитков. Поводом послужило всего лишь предположение о том, что их подруга украла у кого-то из них наушники. Опять же, повторюсь, предположение.
Ольга Шерснева:
Как их наказали?
Дмитрий Мелешко:
В отношении всех проведена проверка, привлечены к административной ответственности. В настоящее время со всеми проводится индивидуальная профилактическая работа.
Наталья Надольская:
К сожалению, буллинг стал частью жизни ребят по всему миру. Около 150 миллионов детей в возрасте от 13 до 15 лет, то есть половина учащихся во всем мире, сообщают, что они сталкивались или сталкиваются с насилием со стороны сверстников в школе. Каждый 10-й ребенок испытывает насилие, если не ежедневно, то еженедельно.
«Преступления совершаются в интернет-пространстве». Какие правонарушения преобладают среди несовершеннолетних – подробнее здесь.