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Более 6 тысяч заявлений поступило за 2022 год о приобретении гражданства Беларуси – Кубраков

13 апреля 2023 15:57
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Новости Беларуси. В Московском районе открылось новое здание отдела по гражданству и миграции. Оно значительно повысит комфортное пребывание посетителей. Для удобства приема белорусских и иностранных граждан – просторные рабочие кабинеты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 6 тысяч заявлений поступило за 2022 год о приобретении гражданства Беларуси – Кубраков-1

В распоряжении сотрудников – современная материально-техническая база. Все оборудовано компьютерами и специальной техникой, камерами видеонаблюдения и средствами связи. Кроме того, создана безбарьерная среда для посетителей с ограниченными возможностями.

Более 6 тысяч заявлений поступило за 2022 год о приобретении гражданства Беларуси – Кубраков-4

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:
Мы видим, что на Рафиева уже количество жителей, которые обращаются, и те условия, в которых они работали, были недостаточны. Поэтому мы вносили предложения в Мингорисполком, и огромные слова благодарности, что нас поддержали и был этот объект включен в инвестиционную программу города.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Московский район столицы – один из самых больших, здесь проживает более 315 тысяч населения. Район развивается, людей становится все больше, а самое главное, что все больше и больше иностранных граждан приезжает к нам, не только в Минск, но и республику, которые хотят у нас остаться. К слову, за 2022 год в подразделения по гражданству и миграции поступило более 6 тысяч заявлений о приобретении гражданства Республики Беларусь.

Более 6 тысяч заявлений поступило за 2022 год о приобретении гражданства Беларуси – Кубраков-7

Новое здание практически в три раза больше предыдущего. Среди основных задач, которые стоят перед сотрудниками отдела по гражданству и миграции, – выдача и замена паспортов, а также регистрация иностранных граждан.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Татьяна Колядко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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