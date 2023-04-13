Более 6 тысяч заявлений поступило за 2022 год о приобретении гражданства Беларуси – Кубраков

Новости Беларуси. В Московском районе открылось новое здание отдела по гражданству и миграции. Оно значительно повысит комфортное пребывание посетителей. Для удобства приема белорусских и иностранных граждан – просторные рабочие кабинеты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В распоряжении сотрудников – современная материально-техническая база. Все оборудовано компьютерами и специальной техникой, камерами видеонаблюдения и средствами связи. Кроме того, создана безбарьерная среда для посетителей с ограниченными возможностями.

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:

Мы видим, что на Рафиева уже количество жителей, которые обращаются, и те условия, в которых они работали, были недостаточны. Поэтому мы вносили предложения в Мингорисполком, и огромные слова благодарности, что нас поддержали и был этот объект включен в инвестиционную программу города.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Московский район столицы – один из самых больших, здесь проживает более 315 тысяч населения. Район развивается, людей становится все больше, а самое главное, что все больше и больше иностранных граждан приезжает к нам, не только в Минск, но и республику, которые хотят у нас остаться. К слову, за 2022 год в подразделения по гражданству и миграции поступило более 6 тысяч заявлений о приобретении гражданства Республики Беларусь.