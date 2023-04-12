«Внутри начало проявляться что-то, что его разрушает». Как распознать жертву буллинга, если администрация школы отрицает факт травли?

Сломанные судьбы и будущее с клеймом «преступник». Ежегодно правонарушения ломают жизни тысячам людей по всему миру, и самое страшное, когда на скамье подсудимых оказываются дети. По данным судебной статистики в Беларуси в 2022 году за совершение различных преступлений осуждены 927 несовершеннолетних – это на 6 % больше, чем в 2021-м. О том, почему подростки совершают правонарушения и как выстроить отношения с ребенком, чтобы детство не пошло наперекосяк, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Маевская, адвокат:

Первоначально необходимо обратиться в администрацию школы [если ребенок подвергся буллингу – прим. ред.]. То есть администрация школы эту проблему не видит либо не признает – такие ситуации возникают. Иногда, наоборот, дети склонны преувеличивать, что я там непризнанный герой, меня все обижают. То есть иногда у детей такое тоже восприятие, может быть, не совсем правильное происходящего. Дети есть разные. Если администрация школы проблему не видит, но эта ситуация все равно есть, что мы говорим дальше? Дети, конечно, должны стараться по возможности избегать, переведите в другую школу.