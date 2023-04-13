Что делать, чтобы рыба всегда клевала? Поговорили с профессиональными ловцами

Вероника Макаревич, ведущая:

Лещ, карп и даже дикий сибас. Прилавок буквально ломится от изобилия морепродуктов! Бери и готовь! Но мы не ищем легких путей! Испытания непогодой и часы ожидания – цена, которую готов заплатить этот школьник за ценный трофей! Об особенностях белорусской рыбалки прямо сейчас. Зима практически позади. Ловим первые лучики весеннего солнца на крючок и отправляемся на рыбалку. Любительская и спортивная. Когда для одних увлекательное хобби – отличный шанс побыть наедине с природой, для других древний промысел – настоящая борьба за титул самого ловкого повелителя рек и озер.

Однако путь к славе полон подводных камней. Именно поэтому в профессиональный спорт идут настоящие ценители охоты с удочкой. Те, кто знает наверняка: поймать золотую рыбку – задача не из легких. Среди них и 14-летний Саша, амбициозный рыбак со стажем.

Александр Трикоза, рыболов-любитель:

Я рыбачу с самого детства. Где-то у деда в пруду, где-то с папой. Потом я уже в более осознанном возрасте перешел в секцию к тренеру. Мне очень нравится с тренером ездить на рыбалку, рыбалки получаются более увлекательными, более с рыбой, грубо говоря. Потому что раньше я учился потихоньку, а тут уже и практика. И показывают, и говорят и помогают.

Владислав Трикоза:

Когда мы с ним ездили на море, он очень любил рыбачить. Но на протяжении последних нескольких лет он уже занимается профессионально рыбалкой.

Юрий Юрченко, мастер спорта по спортивной рыбалке, тренер:

Если у ребенка есть большое желание научиться, он учится всяким фишкам спортивным, тонкостям рыбалки. Особый такой спортивный подход, когда куда бы ни пришел рыболов-спортсмен, там везде ловится рыба. В основном дети занимаются у меня по направлению фидером. Это с кормушками такая ловля. Забрасывать удочки. Спиннингом еще. Дети, которые постарше, которым 18 лет исполнилось, еще в спиннинге с лодок принимают участие, добиваются успехов. Максимально – это у меня кандидаты в мастера спорта есть, победители Кубка Беларуси. И девочка, которая самая первая в наборе у меня была, была призером чемпионата мира.

Классическая, поплавочная, фидерная и спиннинговая. Каждый найдет свой надежный маршрут к заветному улову. Летом во власти жаркого солнца, зимой в объятьях ледяного покрова – юный искатель приключений не боится капризов природы. Александр Трикоза:

На первых своих зимних соревнованиях я занял пятое место, на вторых – первое место, на третьих – второе место. В принципе, мне очень понравилось. Вид ловли, сам процесс рыбалки зимней мне очень понравились. А в летних я пока что еще не участвовал, потому что там ограниченный возраст. Секрет в том, что я упорно ходил и искал эту рыбу. У меня на протяжении трех часов не было, и, когда я собирался уходить домой, у меня клюнула щука 750 или 800 граммов. Я ее вытащил, посмотрел, сфоткался и отпустил сразу же. Юрий Юрченко:

Саша с детства такой. Видно, что настойчивый молодой человек. За что ни берется, он отдает себя всегда до конца. И это проявляется и в рыбалке. Вот в первый сезон на льду уже занимал первые места среди своих сверстников. Перспективы… Я думаю, что по жизни рыбалка у него будет всегда рядом. Я думаю, что если он и продолжит заниматься, то может стать чемпионом мира.

Тренировки на рассвете и командные сборы в километрах от дома. Рыбалка, как и любой спорт, не терпит отлагательств. В любое время дня и ночи будущие чемпионы готовы поймать удачу за хвост. Причем у каждого своя формула успеха. Юрий Юрченко:

Обычная перловая крупа, вареная только. Перестала рыба клевать – берется перловка, по диагонали разрезается, половинка вешается на крючок – и рыба лучше сразу же начинает клевать. Если и на это перестала клевать, то еще на четыре части режут. И она опять начинает клевать. Самый простой лайфхак для любителей рыбалки. Подобные мастер-классы для Саши на вес золота! Когда любишь свое дело, легко в учении, легко в бою!