«Появляются свободные денежные средства». Как понять, что ребёнок распространяет наркотики?

Сломанные судьбы и будущее с клеймом «преступник». Ежегодно правонарушения ломают жизни тысячам людей по всему миру, и самое страшное, когда на скамье подсудимых оказываются дети. По данным судебной статистики в Беларуси в 2022 году за совершение различных преступлений осуждены 927 несовершеннолетних – это на 6 % больше, чем в 2021-м. О том, почему подростки совершают правонарушения и как выстроить отношения с ребенком, чтобы детство не пошло наперекосяк, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Что грозит подросткам за употребление, распространение? Что говорит закон?

Ольга Маевская, адвокат:

Закон говорит о том, что уголовная ответственность может наступить, но за распространение для несовершеннолетних. В первую очередь на что должны обратить внимание родители? Школа, все занимаются профилактикой, но каждый родитель хочет знать, что, может быть, мой ребенок – ему интересен этот легкий заработок. Он об этом не говорит, но на что обратить внимание. Первое – это если у ребенка появляются свободные денежные средства в тех суммах, которые вы ему не даете. То есть это быстрые, легкие деньги, за которые следует очень тяжелая ответственность. Дальше обязательно проверяйте мобильный телефон своего ребенка. На что обратить внимание? Как правило, это наличие Tor-браузера. То есть это браузер, который дает возможность получить доступ к сайтам, которые не совсем легальны, которые блокируют. Наталья Надольская:

Как выглядит этот браузер? Ольга Маевская:

Tor-браузер – то есть картинка, посмотрели. Он так называется – Tor-браузер. Наталья Надольская:

Прямо он так называется – Tor-браузер?