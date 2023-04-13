Первый в Беларуси музей скейтбордов! Вот как он выглядит

Вероника Макаревич, ведущая:

Ощущение полета и зашкаливающий адреналин! Простая на вид доска с колесиками, а столько ярких впечатлений! Исполнить акробатический трюк на скейте я, конечно, не смогу, но, где отыскать самые необычные, расскажу. Поехали!

Глеб Бенциовский, основатель музея скейтбордов:

Привет! Меня зовут Глеб. Сегодня я с вами поделюсь историей своего любимого дела. Когда-то, в свои 13, Глеб Бенциовский мечтал крутить педали нового велосипеда и с ветерком мчаться по двору. Однако вместо долгожданного двухколесного друга бабушка подарила внуку скейтборд. И это была любовь с первого взгляда! Глеб Бенциовский:

Первая доска роликовая под моими ногами появилась в далеком 1988 году. Идея собрать воедино скейтборды, на которых мы катались, и сохранить эту историю родилась на рубеже 2004 – 2005 годов. Для того, чтобы более молодые поколения скейтеров знали свои корни. Первым камнем в фундаменте была одна из моих первых досок, которую я специально положил у себя около кровати, чтобы она мне постоянно напоминала, что пора заняться делом.

Мечтам профессионального гонщика на доске суждено было сбыться! В 2018-м свои двери распахнул первый в истории Минска музей скейтбординга! Под одной крышей прописались сотни раритетных досок из самых разных уголков земного шара! Глеб Бенциовский:

У нас сформирована подекадная история мирового скейтбординга: 1950 и 1960 года, 1970 – 2000-е. Скейтбординг меняется каждое десятилетие. Меняются не только сами доски, но и комплектующие. А это «самоделки» – прообразы современных моделей. Советские пионеры – создатели чудо-транспорта. Его ребята собирали по специальной инструкции в журнале.

Глеб Бенциовский:

Вот это стрит-людж. Это один из агрегатов, на которых достигаются достаточно высокие скорости (свыше 150 километров в час), проводятся соревнования. Вы садитесь на него, как на санки, запускаете сами себя с горы. И эта доска была сделана одним из моих друзей и протестирована нами на наших любимых горках в Раубичах. Особая гордость коллекционера – скейтборды, которые достигли финиша своей карьеры! Рекордсмены с историей – это сегодня самые ценные арт-объекты креативного пространства!

Глеб Бенциовский:

Одним из ярких представителей является у нас вот такой кубо-скейт. Это скейтборд, который сделан из 44 кубиков Рубика двукратным рекордсменом книги рекордов Гиннесса Андреем Масловым. Подготовил этот скейт специально для нашего музея и подарил во время одной из выставок, которая проходила в столице Российской Федерации. А теперь добро пожаловать в СССР! Яркие 1970-е – время творчества!

Глеб Бенциовский:

В этом тематическом разделе представлены почти все скейтборды, которые выпускались на территории Советского Союза. О скейтбординге узнали уже в 1970 годах. У меня есть первое документальное подтверждение – это журнал «Юный техник» 1975 года. А уже в 1979 году в Эстонской ССР был произведен первый советский скейт. Соответственно, через призму практически всех 15 республик, в большинстве из которых выпускали скейтборды, мы тематически двигаемся, рассматривая все скейтборды, которые были выпущены. И, конечно, вишенкой на торте в нашем музее является белорусский корнер. А вот и белорусские просторы! В этом разделе собрано все, что связано со скейтбордингом на территории нашей республики. Настоящие артефакты.

Глеб Бенциовский:

Вполне возможно, что я добьюсь документального подтверждения того, что первый скейтборд в Советском Союзе мог родиться на территории нашей республики. Это город Пинск, это завод «Кузлитмаш». Сейчас мы с этим заводом копаемся в архивах. И хоть скейтборды были очень популярны среди молодежи, советские режиссеры показывали их редко! Фильм «Курьер» – первая и единственная кинолента с необычным транспортом практически в главной роли!