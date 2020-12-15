«Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: «Всё, Лукашенко, ты своё дело сделал», – до тех пор я буду драться за эту страну»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна. Давайте будем жить дружно, сохраним страну – а мы ее сохраним. Мы ее сохраним, чего бы это нам ни стоило. И опять не для меня и не для него. Это уже для внуков, даже не для детей. Уже дети наши выросли, для внуков надо, вот для чего. И это моя главная задача.

Александр Лукашенко: я никуда не побегу, мне жалко – это всё будет похерено, будет как в Украине

Все будете решать вы. Обещаю вам, все будете решать вы. Никому не верьте, что Лукашенко там Конституцию под себя делает. Никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: «Все, Лукашенко, ты свое дело сделал», – до тех пор я буду драться за эту страну. У меня больше, кроме нее, ничего нет. Вот я еду по этой дороге – я понимаю, что это моя дорога, я там вложил свое здоровье. Я еду по этому лесу и смотрю – вот, 80 лет уже, скоро надо пилить его, деловая древесина. И так далее. Смотрю – у нас деревья живые, хаты хорошие, дома хорошие.