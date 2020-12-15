Александр Лукашенко: всё равно Беларусь будет востребована как страна, это центр Европы

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с врачами в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с врачами в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вижу, уже и горожане начинают в деревне больше стоить. Правильно. Самая большая ценность, особенно вот эта болезнь показала, – это дом на земле. Поэтому для вас это очень важно, для врачей. Тяжелая у вас работа. Прийти просто вечером, в выходной, если он есть у вас, просто походить по земле, отдохнуть и внучонка на руках подержать или сынишку.
«Пока последний ОМОНовец и врач настоящий не скажут: «Всё, Лукашенко, ты своё дело сделал», – до тех пор я буду драться за эту страну»
Поэтому старайтесь занять участок, если еще где-то в деревне есть. Не переживайте, что он 150 километров о вашего дома. Ничего страшного в этом нет, у нас прекрасная дорожная инфраструктура, всегда приедете туда. Ну, а не понравится – продадите, потому что все равно Беларусь будет востребована как страна. Это центр Европы, центр цивилизации. Географический центр под Полоцком, я не выдумываю.
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