Александр Лукашенко в Могилёве: я давно уже не перемещался на такие расстояния на автомобиле, какая красивая у нас страна

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:

Я давно-давно уже не перемещался на такие расстояния большие на автомобиле – чтобы не мешать людям, потому что перекрывают движение и прочее – я обычно летаю, вы знаете, на вертолете. Давно не ехал по этой дороге – дороге моей, ну сказать так, не юности, но молодости точно. Когда встал вопрос о строительстве новых дорог – была моя мечта соединить все областные центры с Минском, и эта мечта осталась нереализованная отчасти только – я хочу построить дорогу на Полоцк и на Витебск. Я ехал, особенно где леса, а там много по дороге леса, и думал: все-таки какая красивая у нас страна. И самое главное, когда все гнались за большими деньгами – а большие деньги – это производство и в основном гадкое производство в мире – мы все-таки Беларусь сберегли. И очень хотелось, чтобы она была такой же чистой не только для нас, но и для наших детей, для наших внуков. Подъезжая сюда, последний раз я уже был давно здесь, я увидел, что здесь уже нет тех полей, которые были рядом с больницей, ну, слава богу, лес не вырубили еще. Не надо, больница должна в лесу находиться. И надо побольше вокруг высадить хвои, лиственных деревьев – надо это сделать.

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