«Пока Лукашенко будет в Беларуси, всё будет хорошо». Каким получилось Рождество у Президента?

Новости Беларуси. Один из самых важных праздников года. Православные верующие отмечают Рождество Христово. В нашей стране это около 4,5 миллиона белорусов – примерно половина всех жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно такие светлые праздники наш Президент проводит со своей большой семьей – нами, белорусами. Вот и сегодня глава государства приехал в Свято-Елисаветинский женский монастырь, где зажег рождественскую свечу.

Выбор локации в этом году очень красноречивый. Этот монастырь славится умением помогать всем, кто в этом нуждается. Не деля на своих и чужих. Это так по-белорусски. Особенно если перенести на события глобальные. Мы всегда стараемся примирить и пропагандируем мир и созидание. Жаль, что не все к нам прислушиваются. Тему продолжит Алена Сырова.

Свято-Елисаветинский монастырь в Минске – православный город в городе, так его справедливо называют сегодня. Построенный рядом с больницами и интернатами там, где прежде церквей не было, уже два десятилетия он становится обителью для тех, кто волею судьбы столкнулся с тяжелыми испытаниями, недугами. На территории единственного действующего монастыря в черте города четыре десятка мастерских, собственное подворье, где работают почти две сотни в том числе таких человек с трудной судьбой. Здесь лечат души ежедневным трудом и молитвами. Но в такие дни, как сегодня, привычную монастырскую тишину нарушает особый перезвон.

В Рождество даже у тех, кто не причисляет себя к людям воцерковленным, особое ощущение праздника – не шумное, как в Новый год, а тихое, трепетное, семейное и светлое. Сегодня атмосферы добавил крепкий мороз. В Беларусь вернулась зима, и закономерно крепче стало желание согреваться, в том числе и добрыми словами.

– Пришли с самыми светлыми мыслями. Праздник семейный. Желаем всем семьям добра, тепла, единства, согласия и мира.

– Мы всегда ходим всей семьей в храм, приучаем деток с раннего возраста. И везде стараемся быть вместе. Праздник рождения, жизни. Детей в храме как никогда много. На территории монастыря совсем скоро появится образовательный центр «Ковчег». Есть детский хор, да и в целом прихожане в праздник зажигать рождественскую свечу приходят семьями...

– Добра, сил, здоровья, чтобы все радовались.

– Чтобы никто не болел.

– Любви.

– Мы просим друг у друга прощения и стараемся в этот день никого не обижать. Устами младенца… К слову, о примирении и прощении уже позже говорили взрослые. Первым тему затронул глава Беларуси. Александр Лукашенко, как всегда, в рождественский день среди прихожан. Вместе с митрополитом Президент зажег свечу.

По традиции в дар приходу вручил икону (в этот раз она раскрывает образ Святой Троицы) и под сводами храма обратился к белорусам. Прежде всего со словами благодарности к тем, кто каждый день молится за нашу страну, а после озвучил вызревшее, адресовав это другим нашим соотечественникам. Лукашенко о тех, кто сбежал из Беларуси: мы должны сделать шаг навстречу этим людям, которые ошиблись.

Это сигнал для тех, кто с 2020-го продолжает воевать. Не в прямом смысле слова, к счастью, белорусы не дошли до гражданской войны, но получили противостояние, впервые в суверенной истории столкнувшись с угрозой нашему единству. Лукашенко: не дай бог это случится как в Украине! Гражданская война и бойня! Читайте здесь. В такие времена важно помнить о себе. Если мы не сохранимся, то чего ради все, что сделано до? Отсюда и пожелание сберечь тот уровень и уклад, к которому привыкли, и самое главное.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Банально. Здоровья. Как я в шутку говорю, все остальное мы купим. Здоровье не купишь. Поэтому я желаю вам божеского благословения и крепкого, крепкого здоровья.

Можно мне еще пару слов сказать как духовнику? Мы очень вам благодарны. Когда вы были у нас в 2020 году, вы сказали: «Нам бы до Пасхи дожить». Мы дожили до Пасхи. Тут личность тоже очень большое значение играет. Вы не закрыли храмы. Вы не закрыли производства. Мы продолжали полноценно жить. Следующий год – смута. Люди не понимали, что они делают. Вы с народом, и наша страна осталась независимой и целостной. Обстановка в храме располагает к откровениям, и уже у ступеней Президенту вручили еще один подарок, сделанный местными мастерами – чайный сервиз. Подробности.

И пусть не за чашкой чая (все же даже в праздник у Александра Лукашенко график плотный, хотя более продолжительный визит в Свято-Елисаветинский монастырь глава государства уже поручил внести в планы) духовник поделился личной историей.

Знаете, когда-то отец Николай, когда вас избрали Президентом (это очень почитаемый старец), сказал: «Пока Лукашенко будет в Беларуси, все будет хорошо».

– А в отношении вас говорил отец Николай Гурьянов, который отцу Андрею благословил строить здесь монастырь, дал пять рублей, благословил. Представляете, за пять...

– Ни одного спонсора у нас не было, ни одного, все делали своими руками. К тому моменту на подходе к храму во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца собрались верующие. Президент их заметил, уже собираясь уезжать.