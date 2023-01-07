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«Пока Лукашенко будет в Беларуси, всё будет хорошо». Каким получилось Рождество у Президента? 

07 января 2023 18:48
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Новости Беларуси. Один из самых важных праздников года. Православные верующие отмечают Рождество Христово. В нашей стране это около 4,5 миллиона белорусов – примерно половина всех жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно такие светлые праздники наш Президент проводит со своей большой семьей – нами, белорусами. Вот и сегодня глава государства приехал в Свято-Елисаветинский женский монастырь, где зажег рождественскую свечу.

«Пока Лукашенко будет в Беларуси, всё будет хорошо». Каким получилось Рождество у Президента? -1

Выбор локации в этом году очень красноречивый. Этот монастырь славится умением помогать всем, кто в этом нуждается. Не деля на своих и чужих. Это так по-белорусски. Особенно если перенести на события глобальные. Мы всегда стараемся примирить и пропагандируем мир и созидание. Жаль, что не все к нам прислушиваются.

Тему продолжит Алена Сырова.

«Пока Лукашенко будет в Беларуси, всё будет хорошо». Каким получилось Рождество у Президента? -4

Свято-Елисаветинский монастырь в Минске – православный город в городе, так его справедливо называют сегодня. Построенный рядом с больницами и интернатами там, где прежде церквей не было, уже два десятилетия он становится обителью для тех, кто волею судьбы столкнулся с тяжелыми испытаниями, недугами. На территории единственного действующего монастыря в черте города четыре десятка мастерских, собственное подворье, где работают почти две сотни в том числе таких человек с трудной судьбой. Здесь лечат души ежедневным трудом и молитвами. Но в такие дни, как сегодня, привычную монастырскую тишину нарушает особый перезвон.

«Пока Лукашенко будет в Беларуси, всё будет хорошо». Каким получилось Рождество у Президента? -7

В Рождество даже у тех, кто не причисляет себя к людям воцерковленным, особое ощущение праздника – не шумное, как в Новый год, а тихое, трепетное, семейное и светлое. Сегодня атмосферы добавил крепкий мороз. В Беларусь вернулась зима, и закономерно крепче стало желание согреваться, в том числе и добрыми словами.

«Пока Лукашенко будет в Беларуси, всё будет хорошо». Каким получилось Рождество у Президента? -10

– Пришли с самыми светлыми мыслями. Праздник семейный. Желаем всем семьям добра, тепла, единства, согласия и мира.
– Мы всегда ходим всей семьей в храм, приучаем деток с раннего возраста. И везде стараемся быть вместе.

Праздник рождения, жизни. Детей в храме как никогда много. На территории монастыря совсем скоро появится образовательный центр «Ковчег». Есть детский хор, да и в целом прихожане в праздник зажигать рождественскую свечу приходят семьями...

«Пока Лукашенко будет в Беларуси, всё будет хорошо». Каким получилось Рождество у Президента? -13

– Добра, сил, здоровья, чтобы все радовались.
– Чтобы никто не болел.
– Любви.
– Мы просим друг у друга прощения и стараемся в этот день никого не обижать.

Устами младенца… К слову, о примирении и прощении уже позже говорили взрослые. Первым тему затронул глава Беларуси. Александр Лукашенко, как всегда, в рождественский день среди прихожан. Вместе с митрополитом Президент зажег свечу.

«Пока Лукашенко будет в Беларуси, всё будет хорошо». Каким получилось Рождество у Президента? -16

По традиции в дар приходу вручил икону (в этот раз она раскрывает образ Святой Троицы) и под сводами храма обратился к белорусам. Прежде всего со словами благодарности к тем, кто каждый день молится за нашу страну, а после озвучил вызревшее, адресовав это другим нашим соотечественникам.

Лукашенко о тех, кто сбежал из Беларуси: мы должны сделать шаг навстречу этим людям, которые ошиблись.

«Пока Лукашенко будет в Беларуси, всё будет хорошо». Каким получилось Рождество у Президента? -19

Это сигнал для тех, кто с 2020-го продолжает воевать. Не в прямом смысле слова, к счастью, белорусы не дошли до гражданской войны, но получили противостояние, впервые в суверенной истории столкнувшись с угрозой нашему единству.

Лукашенко: не дай бог это случится как в Украине! Гражданская война и бойня! Читайте здесь.

В такие времена важно помнить о себе. Если мы не сохранимся, то чего ради все, что сделано до? Отсюда и пожелание сберечь тот уровень и уклад, к которому привыкли, и самое главное.

«Пока Лукашенко будет в Беларуси, всё будет хорошо». Каким получилось Рождество у Президента? -22

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Банально. Здоровья. Как я в шутку говорю, все остальное мы купим. Здоровье не купишь. Поэтому я желаю вам божеского благословения и крепкого, крепкого здоровья.

«Пока Лукашенко будет в Беларуси, всё будет хорошо». Каким получилось Рождество у Президента? -25

Можно мне еще пару слов сказать как духовнику? Мы очень вам благодарны. Когда вы были у нас в 2020 году, вы сказали: «Нам бы до Пасхи дожить». Мы дожили до Пасхи. Тут личность тоже очень большое значение играет. Вы не закрыли храмы. Вы не закрыли производства. Мы продолжали полноценно жить. Следующий год смута. Люди не понимали, что они делают. Вы с народом, и наша страна осталась независимой и целостной.

Обстановка в храме располагает к откровениям, и уже у ступеней Президенту вручили еще один подарок, сделанный местными мастерами – чайный сервиз. Подробности.

«Пока Лукашенко будет в Беларуси, всё будет хорошо». Каким получилось Рождество у Президента? -28

И пусть не за чашкой чая (все же даже в праздник у Александра Лукашенко график плотный, хотя более продолжительный визит в Свято-Елисаветинский монастырь глава государства уже поручил внести в планы) духовник поделился личной историей.

«Пока Лукашенко будет в Беларуси, всё будет хорошо». Каким получилось Рождество у Президента? -31

Знаете, когда-то отец Николай, когда вас избрали Президентом (это очень почитаемый старец), сказал: «Пока Лукашенко будет в Беларуси, все будет хорошо».

«Пока Лукашенко будет в Беларуси, всё будет хорошо». Каким получилось Рождество у Президента? -34

– А в отношении вас говорил отец Николай Гурьянов, который отцу Андрею благословил строить здесь монастырь, дал пять рублей, благословил. Представляете, за пять...
– Ни одного спонсора у нас не было, ни одного, все делали своими руками.

К тому моменту на подходе к храму во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца собрались верующие. Президент их заметил, уже собираясь уезжать.

«Пока Лукашенко будет в Беларуси, всё будет хорошо». Каким получилось Рождество у Президента? -37

Но едва ли у кого-то были сомнения, что с Александр Лукашенко не сделает эти шаги навстречу людям, которые, несмотря на мороз, терпеливо надеялись на встречу и сочли необходимым сказать важные слова человеку, взявшему ответственность за страну, в которой мы живем. Читайте здесь.

Таким душевным выдался день Рождества в одном из самых известных монастырей. А сколько еще больших и малых святых мест в Беларуси! И в каждом сегодня особенно тепло. Хочется верить, что этих светлых чувств хватит на год вперед. А там будет видно.

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