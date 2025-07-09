Историческую драму «Рядовые» представила Театр-студия киноактёра в рамках «Славянского базара»

В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков на фестивале красной нитью проходит тема Великой Отечественной. О том, какой ценой добывалась свобода и независимость нашей страны, гостям форума напоминают тематические выставки, концерты, кино- и театральные постановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередная премьера «Славянского базара» – историческая драма в двух действиях «Рядовые» – сегодня гремела на сцене Витебского драмтеатра. Свою версию культовой постановки по пьесе известного белорусского драматурга и сценариста Алексея Дударева зрителям представила Театр-студия киноактера. Действие спектакля разворачивается в последние дни Великой Отечественной войны и рассказывает о судьбах советских солдат, оказавшихся в немецком городке недалеко от Берлина. В основе исторической драмы образ белорусов, которые, пережив горе, страдания и потери, предстают перед зрителями людьми, сохранившими в себе лучшие человеческие качества, веру и надежду в светлое будущее.

Егор Легкин, актер, режиссер-постановщик Театра-студии киноактера при Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

На «Славянский базар» мы этот спектакль привезли впервые. Материал, он настолько важен, что неважно, где его... Его можно сыграть даже в каком-нибудь небольшом месте, не прикасаясь к какому-либо событию. Это еще один крик о том, что война имеет очень ужасное лицо.