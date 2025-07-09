Дзермант: за 5 лет сделано многое для оздоровления общественно-политического климата Беларуси

Алексей Дзермант, политолог:

Мы за эти пять лет совершили очень многое в плане оздоровления нашего общества, нашего государства. Были вырезаны скальпелем все эти НКОшечки, «просторы», «сядзiбы». И, если честно, вздохнули мы свободнее. Нормальные люди, белорусы, не заметили исчезновение этой наволочи. Ну а мы-то по долгу работы следим, следили за ними, и мы почувствовали, насколько оздоровился климат в Беларуси общественно-политический, чтобы мы могли спокойно идти развиваться в том направлении, которое выбрали всем народом вместе с нашим лидером.

А здесь вот на фоне... Я понимаю, почему вот они эти лазеечки ищут. Они хотят, как всегда, вернуться в прошлое, вернуть свои позиции, адлигу. Хотят возвращения того времени, когда они устраивали здесь безнаказанно свои шабаши и готовились к уничтожению и сдаче нашей страны. Вот это прощупывание, это та тактика и стратегия, и, конечно, позволять этого нельзя.