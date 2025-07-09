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Артём Концевой назначен главным тренером борисовского БАТЭ

09 июля 2025 19:45
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Артем Концевой назначен главным тренером борисовского БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ранее он трудился с резервным составом желто-синих в первой лиге.

Вместе с Артемом Владимировичем в главную команду перешли в роли ассистентов Дмитрий Лихтарович и Борис Панкратов. Работать с основным составом продолжат Владимир Невинский и Игорь Рожков. Также в тренерский штаб добавился тренер по физподготовке. Это известная легкоатлетка Алина Талай. Бывший наставник Иван Мигаль вернулся к тренерской практике в БАТЭ-2. На данный момент основная команда из Борисова занимает 12-е место в чемпионате Беларуси. Следующий поединок футболисты проведут 13 июля в рамках 1/16 финала Кубка страны против «Энергетика-БГУ».

# Футбол # Артем Концевой

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