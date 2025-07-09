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Проблема оказалась более серьёзной – Банковский процессинговый центр о техническом сбое

09 июля 2025 19:39
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Банковский процессинговый центр продолжает проведение необходимых работ по восстановлению деятельности специализированной системы. Несанкционированное списание денег с платежных карт коснулось клиентов трех крупнейших банков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это – последствия технического сбоя.

Проблема оказалась более серьёзной – Банковский процессинговый центр о техническом сбое-2

Ранее ожидалось, что решить проблему удастся к 22:00, однако задача оказалась масштабнее первоначальных оценок и специалистам требуется больше времени для ее устранения. Отметим, все балансы будут восстановлены в полном объеме.

Проблема оказалась более серьёзной – Банковский процессинговый центр о техническом сбое-4

Александр Сотников, генеральный директор ОАО «Банковский процессинговый центр»:
Мы планировали решить эту проблему значительно раньше, но, к сожалению, она оказалась более серьезной. Мы сейчас предпринимаем все необходимые усилия, чтобы актуализировать остатки на карточках. 

Хочу обратить внимание, что деньги со счетов и с карточек никуда не делись. Они все будут возвращены в указанное время. Волноваться не стоит. Также хочу обратить внимание на то, что клиенты этих указанных банков (держатели карточек Белкарт) не пострадали и у них проблем нет. Никакие дополнительные действия со стороны клиентов банков не нужны. Никаких заявлений писать не надо, мы решим все проблемы в автоматическом режиме.

В Банковском процессинговом центре заверили, что ситуация будет полностью урегулирована. В приоритете по-прежнему финансовая безопасность и комфорт клиентов. Сейчас специалисты активно работают над полным восстановлением системы. Некорректно отображаемые балансы будут приведены в соответствие с фактическим состоянием счетов.

# Александр Сотников # Банковские карты

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