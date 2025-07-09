Дзермант: условий к миру нет – Россия это прекрасно видит и продолжает СВО

Алексей Дзермант, политолог:

Мы в России и особенно наши лидеры понимают реальную обстановку и то, к чему западники вели и ведут: к обману, к войне. И сейчас тех условий, которые вы привели реально к миру, нет. Потому что причины не устраняются. Украинский режим продолжает свое существование. Европейцы накачивают оружием. Американцы там капризничают, но все равно, по сути, продолжают поддержку. Поэтому ситуация не поменялась. И хорошо, что Россия это прекрасно видит, понимает и продолжает СВО, потому что если сейчас опять поверить им, то все начнется снова и снова.

Пока этих условий для мира, к сожалению, нет. Там еще считают, что могут обмануть, нанести поражение. Но самое главное, что вот у нас есть понимание, что нельзя этому верить. Нужно достигать своих целей. И постепенно Россия это делает. Мы видим, идет серьезное продвижение на фронте. Постоянно, каждый день какие-то освобождаются населенные пункты. И вот эта динамика, она скорее приведет к миру, динамика на фронте в пользу России, чем, к сожалению, те переговоры, которые в теперешнем формате буксуют. И это нужно понимать.