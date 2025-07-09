Резерв сборной по лёгкой атлетике определил сильнейших на мемориале Власюка

В столице состоялись республиканские соревнования среди учащихся училищ олимпийского резерва по легкой атлетике памяти Александра Власюка. В турнире приняли участие ребята 2006-2012 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В столице состоялись республиканские соревнования среди учащихся училищ олимпийского резерва по легкой атлетике памяти Александра Власюка. В турнире приняли участие ребята 2006-2012 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На базе РГУОР во второй соревновательный день состязались бегуны и представители прыжковых видов. Старший тренер сборной команды по горизонтальным прыжкам Сергей Иванов считает, что участники демонстрируют хорошие результаты. Подтверждение тому наличие ряда личных рекордов.
Диана Марачева победила в прыжках в длину. Спортсменка готовится к матчевой встрече Беларусь – Россия, которую примет Брест в конце июля. У наших легкоатлетов, несмотря на международные санкции, достаточно плотный соревновательный график.
Диана Марачева, победительница соревнований (прыжки в длину):
Заняла первое место, показала результат 5,72. В этом сезоне я планирую показать 6 метров результат на матчевой встрече. Постараемся для этого все сделать. Есть спортсменка из Испании, она прыгала недавно на внутреннем чемпионате, показала результат 6,22. Надо стремиться к такому тоже результату. В нашей стране мне нравится заниматься спортом, здесь достаточно хорошие условия, чтобы показать высокий результат.
Сергей Иванов, старший тренер сборных команд Беларуси по горизонтальным прыжкам:
С точки зрения психологии очень важно, потому что набрать физуху и демонстрировать результаты на тренировке это одно, а когда соревнования проходят каждую неделю, то спортсмен приобретает некую уверенность, борьбу в секторе. Он видит своих соперников, поэтому обучается и может показать максимальный результат, не обращая ни на что.
На минском турнире юные легкоатлеты за два дня разыграли 103 комплекта наград. Следующий старт – Кубок сильнейших в Бресте, где за медали поспорят топовые спортсмены Беларуси и России. Соревнования начнутся уже в эту субботу.