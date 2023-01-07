Александр Лукашенко тепло пообщался с прихожанами в Рождество: «Добра, мира и, главное, здоровья!»

Новости Беларуси. Традиционно такие светлые праздники, как Рождество, наш Президент проводит со своей большой семьей – нами, белорусами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот и сегодня глава государства приехал в Свято-Елисаветинский женский монастырь, где зажег рождественскую свечу. Подробнее здесь.

Александр Лукашенко тепло поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова, пожелал добра и мира. А также заверил прихожан, священнослужителей и всех белорусов, что лично будет делать все для того, чтобы люди жили в согласии и спокойствии. Глава государства также обратил внимание на то, что не нужно создавать напряжение внутри общества, вокруг нас и без того сложная обстановка.

В этот особый праздничный день хочется говорить о добром и вечном, делиться светлыми мыслями и чувствами. В такой душевной обстановке Президент пообщался с прихожанами, которые собрались у храма в ожидании главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Настроения вам хорошего! Добра, мира и, главное, здоровья!

– И вам здоровья! Лукашенко о тех, кто сбежал из Беларуси: мы должны сделать шаг навстречу этим людям, которые ошиблись. Подробнее здесь.