Минское «Динамо» одержало первую победу в суперфинале КХЛ 3х3

Хоккеисты минского «Динамо» продолжают выступление в суперфинале чемпионата КХЛ 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На московской «ЦСКА-Арене» «зубры» встретились с Ак Барсом. После двух поражений белорусская команда наконец воспрянула, взломала оборону соперника и одержала победу со счетом 6:2. Дубли в активе Даниила Липского и Вячеслава Андрющенко.

Динамовцы записали на свой счет два очка. А казанцы потерпели первое поражение в суперфинале. В четверг наша команда сыграет с магнитогорским «Металлургом». Победитель и призеры турнира станут известны 12 июля.