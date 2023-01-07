Лукашенко: не дай бог это случится как в Украине! Гражданская война и бойня

Новости Беларуси. В 2020-м году, к счастью, белорусы не дошли до гражданской войны, но получили противостояние, впервые в суверенной истории столкнувшись с угрозой нашему единству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пару лет спустя самого сложного для белорусов года мы определенно смотрим друг на друга иначе, на события внутри и вокруг в далеком и недавнем прошлом, отчетливо осознавая теперь, что бывает, когда заброшенные извне зерна недовольства, претензий друг к другу подпитываются и прорастают. Затеняя главные ценности – мир и порядок в общем доме.