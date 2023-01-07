Лукашенко: не дай бог это случится как в Украине! Гражданская война и бойня

Новости Беларуси. В 2020-м году, к счастью, белорусы не дошли до гражданской войны, но получили противостояние, впервые в суверенной истории столкнувшись с угрозой нашему единству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пару лет спустя самого сложного для белорусов года мы определенно смотрим друг на друга иначе, на события внутри и вокруг в далеком и недавнем прошлом, отчетливо осознавая теперь, что бывает, когда заброшенные извне зерна недовольства, претензий друг к другу подпитываются и прорастают. Затеняя главные ценности – мир и порядок в общем доме.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Будет спокойнее нам, если мы не будем создавать сами напряжение в нашем обществе. Не дай бог это случится, как в нашей братской Украине, других государствах. Сначала же создавалось напряжение – майданами и прочее. А потом гражданская война, а потом – самая настоящая горячая бойня. Кто бы мог подумать, что мы, славяне, когда-то будем воевать друг против друга. Это страшное явление. И все начинается с малого. Поэтому надо делать шаги для того, чтобы разрушать точки противостояния в нашем обществе. Мы сделаем соответствующие шаги в том направлении, чтобы Беларусь была мирной, спокойной, чтобы мы не смотрели косо друг на друга. А тот, кто нарушает закон, будет отвечать по закону. Увы, такова жизнь.
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