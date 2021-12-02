«Началось ведь не с автомата». Лукашенко рассказал подробности своего знаменитого появления возле Дворца Независимости
Новости Беларуси. Интервью белорусского Президента международному информационному агентству «Россия сегодня» вызвало широкий резонанс в обществе и экспертной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В одном из фрагментов интервью Президент, пожалуй, впервые публично поделился подробностями событий 23 августа 2020 года. Эти кадры тогда облетели весь мир и шокировали, испугали недругов Беларуси. В тот день Александр Лукашенко вышел за ограждение Дворца Независимости со своим сыном и с оружием в руках. Многие, вспоминая август 2020-го, именно этот момент называют поворотным.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Началось ведь не с автомата, а с подлета на вертолете. Я развернулся и полетел вдоль проспекта. Специально на низкой высоте, чтобы они видели. Почему? Потому что как у Януковича они объявили, что Президент низвергнут, бежал с детьми (почему с Колей) в Ростов.
Дмитрий Киселев, гендиректор МИА «Россия сегодня»:
Вы с Колей вышли, Коля тоже был с автоматом.
Александр Лукашенко:
Да. Но он вышел не с той целью, что я. Он вышел, что было и сказано: «Я вышел защищать папу». Я знал, что они подлые трусы продажные. И когда сказали, что сбежал, я быстро вышел, сел в вертолет, вертолет у меня дежурил круглые сутки в то время, и полетел прямо над проспектом. И даже не видел, когда они увидели этот вертолет, как побежали. Я приземлился здесь и прямо туда вышел с автоматом, вооруженная служба безопасности два человека со мной была.
Дмитрий Киселев:
Это была какая-то бутафория?
Александр Лукашенко:
Нет. Это была моя железная позиция.
Дмитрий Киселев:
Но стрелять вы были не готовы. Это было «на испуг» или что?
Александр Лукашенко:
Я пугнуть их, конечно, хотел, но я понимал, что они все убегут. И они убежали. Но если бы только они пошли штурмом на Дворец Независимости... Я же тут не единственный день был, я же тут постоянно находился, здесь центр управления от Президента был. Внутри у меня были спецназовцы подготовленные. Если бы только они сюда ринулись, а мы знали, что у них не только было холодное оружие, мы не исключали это, мы защищали бы по всем законам Дворец Независимости, в том числе и боевым оружием. Ситуация была очень серьезная тогда. А тогда, когда я вышел, я был уверен, что мне стрелять не придется. Слушай, я с ребенком вышел, если бы против меня совершена была какая-то попытка насилия, ты думаешь, я бы смотрел? Если бы только застрелили сразу. Слушай, я тоже не один был. У меня воины были ребята такие, что смели ли бы пол-Минска этих негодяев. Поэтому там не шутка была. Притом я знал, откуда это все, никакой там не народ. Там, как в Москве ты видел после этого – там кто впереди был? – школьники, пацанье, которые вообще не голосовали и не понимали, что такое. В этом была и вся проблема. Как против пацанов этих воевать, которым дали на жвачку какую-то копейку.
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