«Началось ведь не с автомата». Лукашенко рассказал подробности своего знаменитого появления возле Дворца Независимости

Новости Беларуси. Интервью белорусского Президента международному информационному агентству «Россия сегодня» вызвало широкий резонанс в обществе и экспертной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном из фрагментов интервью Президент, пожалуй, впервые публично поделился подробностями событий 23 августа 2020 года. Эти кадры тогда облетели весь мир и шокировали, испугали недругов Беларуси. В тот день Александр Лукашенко вышел за ограждение Дворца Независимости со своим сыном и с оружием в руках. Многие, вспоминая август 2020-го, именно этот момент называют поворотным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Началось ведь не с автомата, а с подлета на вертолете. Я развернулся и полетел вдоль проспекта. Специально на низкой высоте, чтобы они видели. Почему? Потому что как у Януковича они объявили, что Президент низвергнут, бежал с детьми (почему с Колей) в Ростов.

Дмитрий Киселев, гендиректор МИА «Россия сегодня»:

Вы с Колей вышли, Коля тоже был с автоматом. Александр Лукашенко:

Да. Но он вышел не с той целью, что я. Он вышел, что было и сказано: «Я вышел защищать папу». Я знал, что они подлые трусы продажные. И когда сказали, что сбежал, я быстро вышел, сел в вертолет, вертолет у меня дежурил круглые сутки в то время, и полетел прямо над проспектом. И даже не видел, когда они увидели этот вертолет, как побежали. Я приземлился здесь и прямо туда вышел с автоматом, вооруженная служба безопасности два человека со мной была. Дмитрий Киселев:

Это была какая-то бутафория? Александр Лукашенко:

Нет. Это была моя железная позиция. Дмитрий Киселев:

Но стрелять вы были не готовы. Это было «на испуг» или что?