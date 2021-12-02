«Самая востребованная сейчас точка, где разливают кипяток». Что происходит в 25-й день на белорусско-польской границе?

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. Сотни беженцев остаются в центре временного размещения недалеко от пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Шерснева, СТВ:
Белорусская сторона продолжает обеспечивать людей всем необходимым. Сегодня, 2 декабря, кризисный центр посетила делегация иранского МИД.
Подробности у Сергея Шуманского.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Подходит к концу 25-й день для беженцев на белорусско-польской границе. Это 25-й день для них несбытых ожиданий, несбытых надежд. Сегодня, наверное, самым знаковым событием стало прибытие сюда делегации дипломатов Министерства иностранных дел Ирана. Это была первая официальная делегация из иностранного государства, которая не на словах, а на деле, приехали, чтобы ознакомиться вообще с бытом беженцев здесь, чтобы как-то ознакомиться, как здесь пребывают их граждане, их страны. Они пообщались здесь с представителями Красного Креста, представителями Гродненского облисполкома, посетили сам логистический центр, конечно. Сразу вызвали большой интерес, вокруг них собрались их сограждане, примерно несколько десятков человек. Конечно же первым делом они предлагали им вернуться на родину, предлагали любую помощь. У кого-то возможно не было паспорта. Вот так с ходу никто не согласился, что интересно, ни одного человека не захотело уехать прямо вот с ними в машине, да, они оставили контакты консульства в Беларуси. В дальнейшем еще дипломаты пообщались с представителями Гродненского исполкома. Здесь их сопровождал Виктор Пранюк, запред, предлагаю послушать его комментарий после общения с дипломатами.
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Сергей Шуманский:
Еще сегодня волонтеры гродненского БРСМ организовали такой своеобразный праздник рисования для детей в логистическом центре. Кстати, здесь сейчас находятся около 500 маленьких беженцев. И они развлекаются тем, что очень многие рисуют, вывешивают свои рисунки в проходах между стеллажами. И было решено организовать такой небольшой конкурс среди них на свободную тему, на тему их каких-то мечтаний, надежд. Дети многие рисовали флаг Германии, многие рисовали грустные, веселые смайлики. Лучшие работы волонтеры забрали, пообещали выставить в одном из торговых центров.
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Сергей Шуманский:
Что еще из такого сегодня необычного. Наверное, стандартный распорядок дня. Единственное, что сегодня очень сильный и холодный ветер. Поэтому можно даже наблюдать по площадке здесь за мной. Обычно здесь очень много людей в это время. Сейчас буквально несколько десятков человек наберется. Потому что все они находятся внутри логистического центра, там где комфортная температура около 16 градусов. Что касается медиков, стандартное количество обращений, около 100, в основном симптомы простуды. Никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано по медицинской части. То же самое с пожарной безопасностью, все контролируется, спасатели мониторят ситуацию как внутри, так и вокруг логистического центра, никаких ЧП не произошло. Наверное, опять же, самая востребованная сейчас точка, где разливают кипяток. Ужин уже прошел. Большинство людей уже, наверное, готовятся ко сну в надежде на следующий день, на какие-то, возможно, действия Евросоюза. Потому что они по-прежнему, повторюсь, надеются на открытие гуманитарного коридора.