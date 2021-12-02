«Самая востребованная сейчас точка, где разливают кипяток». Что происходит в 25-й день на белорусско-польской границе?

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. Сотни беженцев остаются в центре временного размещения недалеко от пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ольга Шерснева, СТВ:

Белорусская сторона продолжает обеспечивать людей всем необходимым. Сегодня, 2 декабря, кризисный центр посетила делегация иранского МИД. Подробности у Сергея Шуманского.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Подходит к концу 25-й день для беженцев на белорусско-польской границе. Это 25-й день для них несбытых ожиданий, несбытых надежд. Сегодня, наверное, самым знаковым событием стало прибытие сюда делегации дипломатов Министерства иностранных дел Ирана. Это была первая официальная делегация из иностранного государства, которая не на словах, а на деле, приехали, чтобы ознакомиться вообще с бытом беженцев здесь, чтобы как-то ознакомиться, как здесь пребывают их граждане, их страны. Они пообщались здесь с представителями Красного Креста, представителями Гродненского облисполкома, посетили сам логистический центр, конечно. Сразу вызвали большой интерес, вокруг них собрались их сограждане, примерно несколько десятков человек. Конечно же первым делом они предлагали им вернуться на родину, предлагали любую помощь. У кого-то возможно не было паспорта. Вот так с ходу никто не согласился, что интересно, ни одного человека не захотело уехать прямо вот с ними в машине, да, они оставили контакты консульства в Беларуси. В дальнейшем еще дипломаты пообщались с представителями Гродненского исполкома. Здесь их сопровождал Виктор Пранюк, запред, предлагаю послушать его комментарий после общения с дипломатами. Еврокомиссия рассказала беженцам, в каких странах они могут просить убежище. Германии там нет – читайте здесь.