Как оснащена 6-я городская клиническая больница Минска – узнали у главного врача

Работа по развитию системы здравоохранения Минска направлена на повышение качества и доступности медицинских услуг для населения. Оба критерия динамичны. Сфера подстраивается под запрос общества. Постоянно открываются новые медицинские центры, больницы и поликлиники. Оснащены современным оборудованием. Внедряются передовые медицинские технологии. Работники отрасли никогда не прекращают обучаться, повышать уровень знаний и навыков. О том, как развивается медицина в столице, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

В каких медицинских учреждениях Минска откроют диагностические центры – узнали у эксперта

Юлия Алексеюк, ведущая:

В больницу все-таки попадают тогда, когда уже точно есть какая-то проблема со здоровьем. Как вы оцениваете уровень оснащенности вашей больницы 6-й современным оборудованием?