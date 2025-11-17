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Как оснащена 6-я городская клиническая больница Минска – узнали у главного врача

17 ноября 2025 15:41
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Работа по развитию системы здравоохранения Минска направлена на повышение качества и доступности медицинских услуг для населения. Оба критерия динамичны. Сфера подстраивается под запрос общества. Постоянно открываются новые медицинские центры, больницы и поликлиники. Оснащены современным оборудованием. Внедряются передовые медицинские технологии. Работники отрасли никогда не прекращают обучаться, повышать уровень знаний и навыков. О том, как развивается медицина в столице, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

В каких медицинских учреждениях Минска откроют диагностические центры – узнали у эксперта

Юлия Алексеюк, ведущая:
В больницу все-таки попадают тогда, когда уже точно есть какая-то проблема со здоровьем. Как вы оцениваете уровень оснащенности вашей больницы 6-й современным оборудованием?

Как оснащена 6-я городская клиническая больница Минска – узнали у главного врача-2

Виктор Аносов, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:
6-я городская клиническая больница, функционирующая около 80 лет, оснащена на современном уровне оборудованием. Переживает сейчас период модернизации и реконструкции. То есть у нас планируется постройка нового крыла травматолого-ортопедического центра. Новый МРТ будет размещен на территории больницы. То есть сейчас после реализации этих всех уже утвержденных программ, будет действовать два МРТ и два КТ-аппарата, не говоря уже про централизованную лабораторию. Больница, за которой закреплено более 800 тысяч населения, делает значительный объем исследований лабораторных. Оказывается помощь 24 часа в сутки, круглосуточно в 6-й городской клинической больнице.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Виктор Аносов

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