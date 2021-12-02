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Витебск накрыло снегом: ГАИ готова угостить горячим чаем, а «Гордормост» перешёл на круглосуточный режим работы

02 декабря 2021 19:48
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Новости Беларуси. На северный регион страны 2 декабря снова обрушился снежный циклон. Только Витебская область пришла в себя после «Бенедикта», как очередной снегопад заставил многие службы работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сводкам метеорологов, почти половина декадной нормы осадков выпала в поселке Лынтупы Поставского района. Ближе к обеду циклон сместился на восточную часть страны.

Снежный репортаж от Виктора Пралича.

Витебск накрыло снегом: ГАИ готова угостить горячим чаем, а «Гордормост» перешёл на круглосуточный режим работы-1

В 2021 году календарная зима как никогда пунктуальна и уже щедра на осадки. Только Витебск пришел в себя после циклона «Бенедикт», как его снова завалило снегом. Не до развлечений городским службам. Только от «Гордормоста», к примеру, на улицах Витебска более трех десятков единиц спецтехники и около сотни рабочих.

Витебск накрыло снегом: ГАИ готова угостить горячим чаем, а «Гордормост» перешёл на круглосуточный режим работы-4

Александр Сысоев, директор предприятия «Гордормост» Витебска:
Отрабатываются в первую очередь на посыпку и расчистку основные магистральные улицы и дороги. То есть это маршрут городского общественного транспорта, дабы не создать обстановку и не остановить общественный транспорт, чтобы люди могли добраться на работу, в общественные места без проблем.

Витебск накрыло снегом: ГАИ готова угостить горячим чаем, а «Гордормост» перешёл на круглосуточный режим работы-7

Сотрудников Госавтоинспекции сегодня можно было встретить не только на дорогах, но и во дворах. Экипажи патрулируют обстановку во всем регионе. Их автомобили дополнительно укомплектовали, чтобы можно было освободить водителя из снежного плена.

Витебск накрыло снегом: ГАИ готова угостить горячим чаем, а «Гордормост» перешёл на круглосуточный режим работы-10

Сергей Масейкин, заместитель начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Витебского облисполкома:
Каждый экипаж у нас оснащен всем необходимым. Это буксировочные тросы, пусковые провода, есть в машине теплые пледы и даже чай. В случае если водитель попал в затруднительное положение, может обратиться в службу 102 для оказания помощи. И сотрудники незамедлительно выбудут, окажем содействие.

Витебск накрыло снегом: ГАИ готова угостить горячим чаем, а «Гордормост» перешёл на круглосуточный режим работы-13

В ГАИ также напомнили, что с 1 декабря все автомобили должны быть переобуты в зимнюю резину. За ее отсутствие грозит штраф. Но в первую очередь это наша безопасность. Так, в Минском районе после столкновения четырех автомобилей пять человек попали в больницу. Известно, что на Opel, который предположительно стал виновником ДТП, были изношенные всесезонные шины (подробности здесь). ГАИ по-прежнему призывает соблюдать дистанцию на дорогах. Тем более что в ближайшие дни ожидается гололедица.

Витебск накрыло снегом: ГАИ готова угостить горячим чаем, а «Гордормост» перешёл на круглосуточный режим работы-16

Ксения Вансович, инженер-синоптик Витебскоблгидромета:
Местами пройдут кратковременные осадки, в основном в виде мокрого снега, местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Витебск накрыло снегом: ГАИ готова угостить горячим чаем, а «Гордормост» перешёл на круглосуточный режим работы-19

Из-за таких температурных качелей нередко получают травмы и пешеходы. Медики рекомендуют при выходе на улицу быть в удобной и нескользящей обуви, чтобы уберечь себя от ушибов и переломов и не ругать потом небесную канцелярию.

# Погода в Беларуси # общество # Александр Сысоев # Сергей Масейкин # Ксения Вансович # Виктор Пралич # Фотофакт

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