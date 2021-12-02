Витебск накрыло снегом: ГАИ готова угостить горячим чаем, а «Гордормост» перешёл на круглосуточный режим работы

Новости Беларуси. На северный регион страны 2 декабря снова обрушился снежный циклон. Только Витебская область пришла в себя после «Бенедикта», как очередной снегопад заставил многие службы работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сводкам метеорологов, почти половина декадной нормы осадков выпала в поселке Лынтупы Поставского района. Ближе к обеду циклон сместился на восточную часть страны. Снежный репортаж от Виктора Пралича.

В 2021 году календарная зима как никогда пунктуальна и уже щедра на осадки. Только Витебск пришел в себя после циклона «Бенедикт», как его снова завалило снегом. Не до развлечений городским службам. Только от «Гордормоста», к примеру, на улицах Витебска более трех десятков единиц спецтехники и около сотни рабочих.

Александр Сысоев, директор предприятия «Гордормост» Витебска:

Отрабатываются в первую очередь на посыпку и расчистку основные магистральные улицы и дороги. То есть это маршрут городского общественного транспорта, дабы не создать обстановку и не остановить общественный транспорт, чтобы люди могли добраться на работу, в общественные места без проблем.

Сотрудников Госавтоинспекции сегодня можно было встретить не только на дорогах, но и во дворах. Экипажи патрулируют обстановку во всем регионе. Их автомобили дополнительно укомплектовали, чтобы можно было освободить водителя из снежного плена.

Сергей Масейкин, заместитель начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Каждый экипаж у нас оснащен всем необходимым. Это буксировочные тросы, пусковые провода, есть в машине теплые пледы и даже чай. В случае если водитель попал в затруднительное положение, может обратиться в службу 102 для оказания помощи. И сотрудники незамедлительно выбудут, окажем содействие.

В ГАИ также напомнили, что с 1 декабря все автомобили должны быть переобуты в зимнюю резину. За ее отсутствие грозит штраф. Но в первую очередь это наша безопасность. Так, в Минском районе после столкновения четырех автомобилей пять человек попали в больницу. Известно, что на Opel, который предположительно стал виновником ДТП, были изношенные всесезонные шины (подробности здесь). ГАИ по-прежнему призывает соблюдать дистанцию на дорогах. Тем более что в ближайшие дни ожидается гололедица.

Ксения Вансович, инженер-синоптик Витебскоблгидромета:

Местами пройдут кратковременные осадки, в основном в виде мокрого снега, местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.