С 1 сентября в минских предприятиях откроется 9 новых учебно-производственных мастерских

С 1 сентября на базе столичных предприятий будут действовать девять новых уникальных учебно-производственных мастерских, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С 1 сентября на базе столичных предприятий будут действовать девять новых уникальных учебно-производственных мастерских, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На промышленных участках ждут учащихся городских колледжей. Такие мастерские прямо в цехе необходимы для того, чтобы ребята как можно скорее овладевали практическими и профессиональными навыками. В столице уже открыта одна из таких мастерских на предприятии «Мингаз».
Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
У нас добавилось с 1 июня семь колледжей. Колледжи тоже уникальные: пять колледжей были от системы Белорусского национального технического университета. Мы активно занимались летом этими колледжами, приводили их в порядок, и было выделено порядка двух миллионов рублей на ремонтные работы, на приобретение оборудования. По среднему специальному образованию набор уже закончен, выполнены все контрольные цифры.
В 2025 году в столичные колледжи планируют зачислить 38 600 человек для получения среднего специального образования и 28 тысяч – для профессионально-технического.