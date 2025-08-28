Лукашенко рассказал, что возьмёт в качестве подарков на саммит ШОС в Китай

Отсутствие в магазинах качественного отечественного картофеля будет иметь для руководителей торговых сетей плачевные последствия. Об этом предупредил Президент в ходе совещания по вопросам развития картофелеводства. Александр Лукашенко 28 августа работал в Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания вопросы качества продукции, стабильности цен и экспортного потенциала. Все это обсудили в ходе обстоятельного разговора, однако прежде вопросы рассмотрели на прикладном уровне. Президенту рассказали о сортах, выведенных профильным Научно-практическим центром НАН. Они уже высажены на экспериментальном поле главы государства. Александр Лукашенко рассказал, кому подарит урожай на предстоящем саммите ШОС.