Лукашенко рассказал, что возьмёт в качестве подарков на саммит ШОС в Китай
Отсутствие в магазинах качественного отечественного картофеля будет иметь для руководителей торговых сетей плачевные последствия. Об этом предупредил Президент в ходе совещания по вопросам развития картофелеводства. Александр Лукашенко 28 августа работал в Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания вопросы качества продукции, стабильности цен и экспортного потенциала. Все это обсудили в ходе обстоятельного разговора, однако прежде вопросы рассмотрели на прикладном уровне. Президенту рассказали о сортах, выведенных профильным Научно-практическим центром НАН. Они уже высажены на экспериментальном поле главы государства. Александр Лукашенко рассказал, кому подарит урожай на предстоящем саммите ШОС.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот я собрал 10 корзин по 3 мешочка по 5 килограмм. Это завтра в Китай. Я собрал и каждому Президенту. Там подписано все. Льняные мешки. Си Цзиньпину там эти мешочки аккуратненько. «Першацвет», «Бриз» и «Гарантия». А больше у меня нет. Поэтому, если что-нибудь в мешочек положишь, я передам.