Лукашенко: нам надо ориентироваться на собственные сорта картофеля

Ход уборочной по стране, увеличение площадей посадки картофеля, а также вопросы его хранения стали темами докладов, которые Александр Лукашенко сегодня, 28 августа, заслушал прямо на поле сельхозпредприятия «Рассвет» Кировского района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнотоварное предприятие, которое удалось сохранить в непростые времена, сегодня получило только положительные отзывы от главы государства. Что касается уборочной, как доложил министр, в Могилевской и Минской областях убрать осталось немного. На финишной прямой в том числе уборка рапса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом году, если меньше вранья, удивительно, но почти в срок посеяли. В этом году именно. В те годы я видел, там и неделю, 10 дней могли до середины сентября сеять и получать 10-12 центнеров урожайности на озимом рапсе. А в этом году, если не врут, и сжатые сроки, и вообще в этом году крестьяне работают хорошо. Что касается второго хлеба – урожай картофеля в этом году будет не хуже прошлогоднего. На руку и погодные условия – как отмечают специалисты, влаги для корнеплодов хватило. Кроме того, были увеличены площади посадки, всего в стране картофелем занимается более 260 сельхозорганизаций.

Александр Лукашенко:

Кто больше производит картошки? Фермеры или колхозы? Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

По производству 60 % фермеры, 40 % сельхозорганизации. Александр Лукашенко:

У тебя тоже импортные сорта все?