Лукашенко: нам надо ориентироваться на собственные сорта картофеля
Ход уборочной по стране, увеличение площадей посадки картофеля, а также вопросы его хранения стали темами докладов, которые Александр Лукашенко сегодня, 28 августа, заслушал прямо на поле сельхозпредприятия «Рассвет» Кировского района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнотоварное предприятие, которое удалось сохранить в непростые времена, сегодня получило только положительные отзывы от главы государства. Что касается уборочной, как доложил министр, в Могилевской и Минской областях убрать осталось немного. На финишной прямой в том числе уборка рапса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом году, если меньше вранья, удивительно, но почти в срок посеяли. В этом году именно. В те годы я видел, там и неделю, 10 дней могли до середины сентября сеять и получать 10-12 центнеров урожайности на озимом рапсе. А в этом году, если не врут, и сжатые сроки, и вообще в этом году крестьяне работают хорошо.
Что касается второго хлеба – урожай картофеля в этом году будет не хуже прошлогоднего. На руку и погодные условия – как отмечают специалисты, влаги для корнеплодов хватило. Кроме того, были увеличены площади посадки, всего в стране картофелем занимается более 260 сельхозорганизаций.
Александр Лукашенко:
Кто больше производит картошки? Фермеры или колхозы?
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
По производству 60 % фермеры, 40 % сельхозорганизации.
Александр Лукашенко:
У тебя тоже импортные сорта все?
Владимир Малиновский, глава КФХ «Диана» Шкловского района:
Есть и белорусские.
Александр Лукашенко:
А как они?
Владимир Малиновский:
Есть нормальные сорта. Не надо отвергать белорусские, но тоже есть неплохие сорта. Ими надо тоже заниматься.
Александр Лукашенко:
То есть, если по-человечески работать, то и белорусские?
Владимир Малиновский:
Да. Надо полнота исполнения технологий, тогда всегда будет результат.
Александр Лукашенко:
Да, арифметика проста. Нет, я не заставляю вас, ради бога. Это его дело. Если у него финансово позволяют купить импортные, они все-таки, наверное, дороже, да? Дороже. Технологически правильно возделывают, урожайность. Короче, стоимость продукции покрывается. Без стоимости прибыль имеет прилично. Ради бога. Я не против. Но если есть свое, все-таки надо ориентироваться на свое. В противном случае, как нас научили западники, где-то ворота закроют, и мы будем руками разводить. И у них будет только два мешка. Почему? Потому что спроса нет. Они же не будут на рынок поставлять семена. Поэтому нам надо ориентироваться на собственные сорта.