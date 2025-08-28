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Лукашенко: нам надо ориентироваться на собственные сорта картофеля

28 августа 2025 10:53
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Ход уборочной по стране, увеличение площадей посадки картофеля, а также вопросы его хранения стали темами докладов, которые Александр Лукашенко сегодня, 28 августа, заслушал прямо на поле сельхозпредприятия «Рассвет» Кировского района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: нам надо ориентироваться на собственные сорта картофеля-2

Крупнотоварное предприятие, которое удалось сохранить в непростые времена, сегодня получило только положительные отзывы от главы государства. Что касается уборочной, как доложил министр, в Могилевской и Минской областях убрать осталось немного. На финишной прямой в том числе уборка рапса.

Лукашенко: нам надо ориентироваться на собственные сорта картофеля-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом году, если меньше вранья, удивительно, но почти в срок посеяли. В этом году именно. В те годы я видел, там и неделю, 10 дней могли до середины сентября сеять и получать 10-12 центнеров урожайности на озимом рапсе. А в этом году, если не врут, и сжатые сроки, и вообще в этом году крестьяне работают хорошо.

Что касается второго хлеба – урожай картофеля в этом году будет не хуже прошлогоднего. На руку и погодные условия – как отмечают специалисты, влаги для корнеплодов хватило. Кроме того, были увеличены площади посадки, всего в стране картофелем занимается более 260 сельхозорганизаций.

Лукашенко: нам надо ориентироваться на собственные сорта картофеля-6

Александр Лукашенко:
Кто больше производит картошки? Фермеры или колхозы?

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
По производству 60 % фермеры, 40 % сельхозорганизации.

Александр Лукашенко:
У тебя тоже импортные сорта все?

Лукашенко: нам надо ориентироваться на собственные сорта картофеля-8

Владимир Малиновский, глава КФХ «Диана» Шкловского района:
Есть и белорусские.

Александр Лукашенко:
А как они?

Владимир Малиновский:
Есть нормальные сорта. Не надо отвергать белорусские, но тоже есть неплохие сорта. Ими надо тоже заниматься.

Александр Лукашенко:
То есть, если по-человечески работать, то и белорусские?

Владимир Малиновский:
Да. Надо полнота исполнения технологий, тогда всегда будет результат.

Александр Лукашенко:
Да, арифметика проста. Нет, я не заставляю вас, ради бога. Это его дело. Если у него финансово позволяют купить импортные, они все-таки, наверное, дороже, да? Дороже. Технологически правильно возделывают, урожайность. Короче, стоимость продукции покрывается. Без стоимости прибыль имеет прилично. Ради бога. Я не против. Но если есть свое, все-таки надо ориентироваться на свое. В противном случае, как нас научили западники, где-то ворота закроют, и мы будем руками разводить. И у них будет только два мешка. Почему? Потому что спроса нет. Они же не будут на рынок поставлять семена. Поэтому нам надо ориентироваться на собственные сорта.

# Александр Лукашенко # Юрий Горлов # Владимир Малиновский # Уборочная кампания

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