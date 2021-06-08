«Поговорить, обсудить и докопаться до истины». Кто придумал и почему стоит посмотреть женское ток-шоу «Точки над i» на РТР-Беларусь

«Мы будем перебивать друг друга, а если надо, то даже подеремся», – это сказала ведущая нового ток-шоу на телеканале «РТР-Беларусь» в анонсе. Впрочем, надеемся, что до драки все же не дойдет. Новую программу будут вести три обаятельные ведущие. Это ток-шоу, которое будет интересно как домохозяйкам, так и бизнес-леди, мудрым женщинам и юным девушкам – смело заявляют создатели этого телепроекта. Какими темами они будут удивлять достаточно искушенных телезрительниц? Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение» Анастасия Савицкая. Кто придумал, кому принадлежит авторство данной программы? Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

Создателем этого ток-шоу является мужчина, наш генеральный директор Кирилл Владимирович Казаков. Именно ему принадлежит эта идея, но а наша дружная команда уже реализовала это. Насколько успешно – оцените сегодня в 12:35.

Будет ли интересно мужчинам смотреть это ток-шоу? Анастасия Савицкая:

Конечно. Во-первых, у него перед глазами будут три красивые девушки и интересный жаркий разговор. Обещаю, что не будет скучно. Есть ли какой-то возрастной ценз? Анастасия Савицкая:

Не забываем, что это дневное шоу, поэтому возрастных ограничений не будет, но темы будут самые разные. От легких тем, бодипозитив, до каких-то серьезных тем, социально значимых: про женское насилие поговорим, про многодетность и т. д. Темы будут самые разные.

Кто будет озвучивать эти темы? Кого мы увидим в качестве ведущих? Анастасия Савицкая:

Мы придумали такой несколько нестандартный ход: ведущие будут меняться. Телезрители увидят уже и полюбившихся ведущих, таких как Екатерина Забенько, Наталья Надольская. Мы откроем какие-то новые лица, это будут Алена Родовская, Алеся Лакина, Елена Кругликова. Будет одно место вакантное, что-то будет меняться, для телезрителей это будет сюрприз.

Кто будет подбирать темы? Анастасия Савицкая:

Темы мы будем брать самые актуальные, то, что интересует женщин. Что любят женщины? Поговорить, обсудить и докопаться до истины. С помощью наших гостей, экспертов у нас всегда будут представлены полярные точки зрения, чтобы был некий интерес. Можете анонсировать первую тему, чтобы заинтриговать телезрителей? Анастасия Савицкая:

Первую тему мы заявили про многодетность. Не так давно прошел День защиты детей, 1 июня, и поскольку у нас эфир не так далеко от этой даты, мы решили поговорить о детях. Радость это или обуза? Плюсы и минусы.

В этом ток-шоу у трех ведущих будет разное мнение по этой теме? Анастасия Савицкая:

Да, конечно. У каждой будет своя точка зрения, и в итоге сделается некий вывод, поставить эти точки над i. В конце кто-то один будет уравновешивать. Есть ли аналоги данного шоу? Анастасия Савицкая:

Нет, именно поэтому пришла нашему генеральному директору эта идея в голову, проанализировав наше медиапространство, он понял, что такой программы нет. Он понял, чего хотят женщины. Женщины хотят поговорить, обсудить и докопаться до истины в волнующих их вопросах.