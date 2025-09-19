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На севере Индии жители не могут получить медпомощь из-за наводнений

19 сентября 2025 06:22
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Наводнения на севере Индии вызвали серьезный гуманитарный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители региона, которые и так испытывают трудности с обеспечением продуктами питания, теперь лишаются и медицинской помощи. Залитые водой больницы не могут полноценно работать и принимать пациентов. В целях безопасности эвакуируются отделения экстренной помощи, закрываются операционные. Только из одного госпиталя вывезено около полутысячи человек. Кроме того, есть перебои с электричеством и доставкой лекарств.

Как минимум 17 человек стали жертвами наводнения в Пакистане.

# Индия # Природные катаклизмы

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